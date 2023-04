Eliminatoires CAN 2023 : Ouganda – Algérie, le lieu du match enfin connu

C’était dans l’air, c’est désormais officiel. L’Ouganda accueillera l’Algérie dans un autre pays. L’identité du pays qui abritera le match du mois de juin prochain est connue.

La sélection nationale algérienne affrontera son homologue ougandaise le mois de juin prochain. Un match pour le compte de la 5e journée des éliminatoires pour la CAN-2023 en Côte d’Ivoire. Seulement, le match se jouera officiellement en dehors de l’Ouganda. Et pour cause, ce pays ne dispose pas d’un stade homologué pour abriter les matchs CAF.

Mais l’identité du pays qui accueillera le match est désormais connue. En effet, la fédération ougandaise de football a opté pour le Cameroun. « Le comité exécutif de la FUFA a pris la décision d’accueillir le prochain match à domicile contre l’Algérie au Cameroun. Cette décision intervient après la visite d’inspection au stade national Mandela le lundi 24 avril 2023. La FUFA a confirmé que le stade n’était pas prêt à accueillir les deux derniers matchs des éliminatoires de la CAN-2023 le mois de juin prochain ». Lit-on dans le communiqué officiel de la FUFA.

Le président de la fédération ougandaise de football, Magogo Moses Hassim, n’a pas caché d’exprimer sa déception quant au déroulement de ledit match en dehors de l’Ouganda.

«Et pourtant, le ministre des Sports nous avait rassuré que le stade national Mandela serait prêt. Mais ce ne sera finalement pas le cas. En tant que comité exécutif de la FUFA, nous avons pris la décision que notre prochain match contre l’Algérie se déroulera au Cameroun ». A-t-il indiqué

A noter que le match aura lieu lors de la prochaine trêve internationale en mois de juin. Rappelons que les Verts ont déjà composté leur billet qualificatif pour la CAN-2023 après avoir réalisé le carton plein jusqu’à maintenant, en remportant les quatre matchs, respectivement face à l’Ouganda, à la Tanzanie et au Niger en aller-retour.

« We had been given the assurance by the Hon. Minister of Sports that Mandela National Stadium would be ready but this is not the case. As the FUFA Executive Committee we have taken the decision that our next game against Algeria will be hosted in Cameroon. » pic.twitter.com/SDbCP4xmey

— FUFA (@OfficialFUFA) April 25, 2023