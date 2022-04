Éliminatoires CAN-2023 : Michou confiant, Cavalli méfiant

C’est lors de la semaine en cours que le tirage au sort des éliminatoires de la prochaine coupe d’Afrique des nations 2023, qui aura lieu en Côte D’Ivoire, s’est déroulé. A l’image de toutes les autres nations Africaines, l’Algérie connait ses adversaires dans les éliminatoires, où elle affrontera l’Ouganda, le Niger et la Tanzanie.

Pour débuter l’aventure des éliminatoires, les Verts affronteront l’Ouganda lors de la première journée, avant d’enchainer avec un voyage à Dar Es-Salem pour aller défier la Tanzanie. Les deux premières journées se dérouleront entre le 30 et le 14 mai prochain. Le sélectionneur de l’Ouganda, Milutin Sredojevic, s’attend à la difficulté de la mission pour se qualifier pour la prochaine CAN, mais il se dit confiant.

« La longue attente est enfin terminée. Je crois personnellement que nous sommes dans un groupe compétitif et dans l’un des groupes les plus forts. Le Niger et la Tanzanie ont tous deux eu des représentants dans les phases de groupes des compétitions des clubs de la CAF cette saison, tandis que l’Algérie a remporté la Coupe d’Afrique des Nations en 2019 et récemment vainqueur de la Coupe arabe de la FIFA », a-t-il déclaré à la Fédération d’Ouganda de football (FUFA), en marge de la cérémonie du tirage au sort.

«Michou», ce technicien Serbe, connait bien la sélection nationale Algérienne de Djamel Belmadi après l’avoir affronté lors des éliminatoires de la CAN-2021 avec la sélection Zambienne. Les Verts, malgré leur passage à vide, sont les grands favoris sur papier pour se qualifier, mais le sélectionneur Ougandais ne voit pas les choses du même œil. « l’Algérie est, certes, favorite sur papier, mais dans le football moderne, il n’y a pas de petites équipes, car les écarts dans le football africain ont été réduits. », et d’ajouter : « L’Algérie a eu des déceptions récemment après avoir raté sa CAN et à la suite de son élimination de la prochaine coupe du monde au Qatar ».

Cavalli méfiant

Le sélectionneur du Niger, Jean-Michel Cavalli, parle lui également de ledit tirage au sort. Dans une interview accordée à nos confrères de «Compétition», il se dit méfiant, lui qui garde de très mauvais souvenirs sur l’Algérie après avoir pris deux raclées en aller à Blida (6-2) et à Niamey (4-1), lors de la phase des poules des éliminatoires pour la coupe du monde au Qatar.

«C’est ma plus grosse déception depuis que j’exerce mon métier d’entraineur », regrette-t-il. «A mon avis, il faudrait toujours se méfier d’une bête blessée. L’Algérie reste une grande sélection en Afrique et même au niveau mondial. Une sélection avec un effectif riche qui a encore de l’avenir devant elle. », a-t-il indiqué.

En étant quelqu’un proche des Algériens, après avoir exercé déjà dans notre pays, Cavalli souhaite «voir le Niger se qualifier en compagnie de l’Algérie, comme ça, on fera la fête ensemble».