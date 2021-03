Éliminatoires CAN 2021: Belmadi dévoile une liste de 28 joueurs

Dans le cadre des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021 et en prévision des deux dernières rencontres face à la Zambie (25/03) et le Botswana (29/03), le sélectionneur national, Djamel BELMADI, a arrêté une liste de 28 joueurs.

Le sélectionneur national, Djamal Belmadi, a dévoilé la liste officielle des Verts, concernés respectivement par les matchs contre la Zambie et le Botswana.

Les Verts affronteront la Zambie à l’extérieur et le Botswana au stade Mustapha Chaker de Blida pour les 5e et 6e tours des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2021, prévu au Cameroun.

Qualifiée pour la prochaine CAN au terme des deux précédentes journées disputées en novembre 2020, l’Algérie caracole en tête de son groupe de qualifications avec 10 points, devant le Zimbabwe (5 pts). Le Botswana suit derrière à la 3e place avec 4 points, alors que la Zambie ferme la marche avec 3 unités.

Voici la liste des joueurs convoqués :

Gardien : Rais M’bolhi, Alexandre Okdija, Azzedine Doukha

Défenseurs : Mehdi Zeffane, Rami Bensbaini, Aissa Mandi, Mehdi Tahrat, Djamel Benlamri, Ayoub Abdelaoui, Houcine Benayada, Abdelkader Bedrane, Ahmed Touba, Naoufel Khacef.

Milieux de terrain : Adlene Guedioura, Mehdi Abeid, Ramiz Zerrouki, Ismail Bennacer, Haris Belkebla, Farid Boulaya.