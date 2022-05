Dans le cadre du remaniement de l’effectif des Verts en prévision des prochaines échéances, le sélectionneur national Djamel Belmadi devrait convoquer de nouveaux joueurs lors du prochain stage. Le nom d’un convoqué «surprise» a été divulgué, il s’agit du jeune milieu de terrain du club Turc Hatayspor Mehdi Boudjemaa.

Dans ses dernières sorties médiatiques, Djamel Belmadi a promit une révolution au sein de l’effectif de la sélection nationale. Plusieurs têtes seront tombées à partir du prochain stage. Autrement dit, les joueurs qui ne l’ont pas convaincu ne devraient pas être retenus pour les deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2023 le mois de juin prochain face à l’Ouganda et à la Tanzanie.

Le sélectionneur national prépare d’ores et déjà la relève. Ainsi, on s’attend à ce que de nouveaux noms de jeunes joueurs célèbrent leur première convocation à partir du prochain stage. Le nom d’un convoqué «surprise» a été divulgué. Mehdi Boudjemaa, puisque c’est de lui qu’il s’agit, a bel et bien reçu sa convocation, annonce son club Hataysport, pensionnaire de la Süper Lig (D1 Turque), sur sa page facebook officielle.

Le joueur suivi par Belmadi depuis longtemps

Nombreux sont ceux qui ne connaissent pas Mehdi Boudjemaa, un jeune milieu de terrain franco-algérien de 24 ans. Mais il est suivi par Djamel Belmadi depuis longtemps et était même pressenti à rejoindre la sélection nationale lors des précédents stages.

Formé à l’EA Guingamp, Mehdi Boudjemaa a été prêté successivement à Quevilly-Rouen puis au Stade Lavallois lors des saisons précédentes. Ses bonnes performances avaient suscité l’admiration de plusieurs recruteurs. Très convoités, c’est finalement en championnat Turc qu’il a décidé d’aller monnayer son talent, en optant pour le Hatayspor à partir de l’été passé.

Le moins que l’on puisse dire, est que le jeune milieu de terrain a réalisé une saison remarquable avec son club pensionnaire en Süper Lig. Coéquipier à l’autre Algérien Yassine Benzia, il compte 28 apparitions officielle et a pu s’imposer comme un élément important au sein de son équipe.

Milieu de terrain relayeur et doté d’une très bonne technique, il répond parfaitement au profil recherché par Djamel Belmadi. En compagnie de Ramiz Zerrouki et Ismael Bennacer, il est capable d’apporter le plus escompté à la sélection nationale à partir du prochain important rendez-vous face à l’Ouganda. Il faut dire que d’autres jeunes joueurs devraient figurer sur la liste de Belmadi et c’est dans les jours à venir qu’on saura leur identité.