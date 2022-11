Élimination des Verts de la CM, Gassama, Brest : Slimani se livre

L’attaquant de la sélection nationale, Islam Slimani, a accordé une interview exclusive à la chaine sportive qatarie « beIN Sports ». Il revient sur l’élimination des Verts de la prochaine Coupe du Monde et l’affaire Gassama. Il parle également de ses ambitions avec son actuelle équipe, le Stade Brestois.

Plus de sept mois depuis l’élimination de la sélection nationale de la prochaine Coupe du Monde face au Cameroun à Blida (1-2), Islam Slimani n’arrive toujours pas à digérer ce grand échec. A 34 ans, il avait à cœur de disputer un autre Mondial avec les Verts. Il regrette amèrement le scénario cruel dans les derniers instants du match.

« Je n’arrive toujours pas à me remettre du choc de notre élimination de la prochaine Coupe du Monde au Qatar. Ce qui me déçoit toujours, est que le rêve de prendre part au Mondial s’est évaporé dans 10 secondes. J’avoue que je sentais que c’était fini le football pour moi après le coup de sifflet finale. Certes, j’ai déjà joué une Coupe du Monde avec la sélection de mon pays en 2014, mais j’avais à cœur d’en disputer une autre cette année, d’autant plus que l’édition de 2022 est un peu particulière puisqu’elle aura lieu dans un pays Arabe ». Dira-t-il d’emblée.

Le meilleur buteur de la sélection nationale s’en prend une nouvelle fois à l’arbitre Bakary Gassama. Il persiste et signe ; le gambien assume une grande part de responsabilité de l’échec du 29 mars dernier. « L’arbitrage scandaleux est l’une des raisons de notre élimination de la prochaine Coupe du Monde. Mais il n’en demeure pas moins que nous assumons aussi une part de responsabilité. Après être revenus au score, on croyait qu’on est au Mondial, mais tout avait basculé dans les dernières 30 secondes du match ».

« Je veux aider Brest à assurer le maintien »

Par ailleurs, « SuperSlim » parle de son équipe actuelle, le Stade Brestois. Il se dit ambitieux de l’aider à réaliser le maintien parmi l’élite en fin de saison.

« Revenir en France était un défi pour moi. A 34 ans, je pense que ne pouvais espérer mieux que d’opter pour un club de la Ligue 1 française. En rejoignant le Stade Brestois, cela m’a permit de retrouver du temps de jeu dans les jambes ». Dira-t-il.

Et d’ajouter : « Je veux marquer des but, apporter mon expérience et surtout assurer le maintien en fin de saison ». A noter que l’attaquant algérien s’est contenté par un seul but seulement depuis l’entame de la saison.