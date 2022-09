Élimination des Verts, Belmadi, Mahrez, CM 2010 : Saâdane se livre

Le sélectionneur emblématique de l’équipe d’Algérie, Rabah Saâdane, a accordé une longue interview pour le site « Al-Jazeera.net ». Le « Cheikh » parle de tout, notamment de l’élimination de la sélection nationale de la prochaine coupe, du sélectionneur national Djamel Belmadi ou encore Riyad Mahrez.

Après avoir parlé de la prochaine coupe du monde au Qatar, Rabah Saâdane évoque l’absence de l’Algérie dans ce grand rendez-vous planétaire de football. Il livre ses explications à propos de l’élimination de la sélection algérienne face au Cameroun, le 29 mars dernier.

« Tout le monde assume la responsabilité de l’élimination. Et pourtant, on avait prit une sérieuse option pour la qualification au match aller après s’être imposé au Cameroun…Je pense qu’on a reproduit les mêmes erreurs des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2018. C’était la grande désillusion, certes, mais on doit tourner la page et tirer les enseignement de cet échec ». Dira-t-il.

« Belmadi est capable de qualifier l’Algérie pour la CM-2026 »

Le « Cheikh » parle également du sélectionneur national Djamel Belmadi. Ce dernier, est capable de qualifier l’Algérie pour la Coupe du Monde 2026 selon Saâdane.

« Belmadi est sélectionneur de l’Algérie depuis quatre ans déjà. Je pense qu’il a acquit une riche expérience. Je suis persuadé qu’il va tirer les enseignements des derniers échecs…Il est resté et la stabilité au sein de la barre technique de la sélection est très importante. Il aura trois années devant lui pour construire une nouvelle équipe et je crois qu’il est capable de qualifier l’Algérie pour la Mondial-2026 ».

« Mahrez est la fierté de l’Algérie »

Toujours concernant l’actualité de l’équipe d’Algérie, Saâdane évoque la méforme de Riyad Mahrez. Il n’a pas tari d’éloges sur le capitaine de la sélection nationale qui, selon lui, est la fierté de notre pays.

« Ceux qui disent que le niveau de Mahrez à Manchester City et celui en équipe d’Algérie ne connaissent rien au football. Ce sont des ignorants. Il évolue dans un grand club en Angleterre et il est la fierté de l’Algérie. C’est un être humain et c’est tout à fait normal que son niveau connait une régression ».

« On n’avait pas une équipe forte en 2010 »

Enfin, l’ancien sélectionneur national revient sur la participation de l’Algérie lors de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Il reconnait ne pas avoir disposé une grande équipe pour réaliser une participation au niveau des attentes des Algériens.

« Certes, on s’était qualifiés pour le Mondial 2010 en Afrique du Sud aux dépens d’une grande nation de football comme l’Egypte, mais il faut reconnaitre qu’on n’avait pas une grande équipe ». Malgré ça, les Verts avait tout de même fait de leur mieux pour réaliser une participation honorable, notamment le nul imposé face à la grande sélection d’Angleterre, composée des Lampard, Gerard et Rooney.