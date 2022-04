Élimination de l’équipe d’Algérie : le dérapage de Didier Drogba

L’élimination de l’équipe d’Algérie est, visiblement, toujours d’actualité dans la planète football. Le scénario pour le moins spectaculaire a fait de cette élimination, la plus amère dans l’histoire du football algérien ; mais a aussi ouvert la porte à toutes les déclarations hostiles aux Fennecs.

Didier Drogba, ex-International ivoirien et joueur de l’équipe londonien de Chelsea, s’est prononcé sur la disqualification de l’équipe d’Algérie de la course au mondial prochain. Drogba n’est pas allé par quatre chemins et a déclaré, « l’élimination de l’équipe d’Algérie et de l’équipe de l’Egypte ne m’a pas surpris. Pour moi, c’était logique ».

L’ancien joueur de Guingamp ne s’est pas arrêté sur ce tacle et n’a pas manqué l’occasion pour ajouter son grain de sel en expliquant que « les équipes qui se sont qualifiées, sont les meilleures équipes africaines » dit-il.

En bonne position pour décrocher la qualification pour la phase finale de la coupe du monde, c’est au bout du souffle que l’équipe d’Algérie et celle d’équipe ont échoué. Les deux équipes nord-africaines ont réussi à s’imposer lors de la première manche de la double confrontation sur la plus petite des marges, avant de s’incliner au terme d’un retour qui suscite encore la polémique en terre africaine.

Entre l’arbitrage scandaleux du match de Blida et la manière dont les pharaons ont été accueillis dans le nouveau stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio, à 30 km de la capitale sénégalaise, tout a été présent lors de cette phase qualificative sauf le principe de l’égalité des chances.

Un tacle justifié ?

Pour Didier Drogba, s’exprimer au sujet des deux sélections du nord du continent peut prendre tout son sens lors de cette période. En campagne électorale pour le poste de président de la fédération ivoirienne de football, Drogba saisirait la moindre occasion pour renforcer sa candidature et atteindre son objectif.

Pour le moment, l’heure n’est pas à la fête en Algérie. Après le dépôt du recours de la fédération algérienne de football auprès de la FIFA, l’opinion publique algérienne espère obtenir gain de cause dans cette autre course dans les bureaux de Zurich.