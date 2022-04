Elimination de l’EN : Said Benrahma songe au meilleur

Les joueurs de la sélection algérienne continuent d’adresser leurs messages au peuple algérien afin de s’excuser auprès de lui. C’est sentiment de deuil national règne sur la toile algérienne depuis la disqualification de l’équipe d’Algérie mardi dernier au bout d’un match où les émotions ont battu à leur plein en allant des deux côtés de l’extrême. Non retenu dans un premier temps, Saïd Benrahma n’oubliera pas facilement le scénario rocambolesque qu’il a vécu du fond du banc de touche mardi dernier à Blida.

Le joueur du club londonien de West Ham a inauguré son message sur Instagram par un remerciement au peuple algérien « Mon pays, je voulais vous remercier pour votre soutien. » dit-il avant de capitaliser sur la défaite face au Cameroun « C’est dans ces moments que je me rends compte de la chance d’avoir un pays qui nous soutient dans les bons comme dans les mauvais moments. » déclare l’international algérien.

Le meilleur est à venir

Saïd Benrahma n’a pas dérogé aux déclarations de ses coéquipiers en équipe nationale d’Algérie et est resté optimiste quant au futur des verts « Si un échec survient, considérez-le comme un défi pour un nouvel effort. L’échec est une partie nécessaire et inévitable de la vie. Sans celui-ci, il serait difficile de devenir davantage fort et mature. » explique-t-il.

L’attaquant algérien a conclu son message sur une note rassurante en disant « Nous reviendrons plus fort inchallah et j’en suis convaincu. »