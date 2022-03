Élimination de l’EN : les foudres des supporters s’abattent sur Amara

Les Algériens se sont levés aujourd’hui sur la déception de l’élimination de la sélection nationale de la prochaine coupe du monde Qatar-2022, après avoir perdu le match retour des barrages face au Cameroun (1-2). Ils ont dû mal à digérer cet échec dans un scénario cruel. Le président de la fédération Algérienne de football Charaf-Eddine Amara est au banc des accusés.

Les Algériens, que ce soit les supporters ou les journalistes, endossent une grande part de responsabilité de l’échec de la qualification pour le prochain mondial au président de la FAF Charaf-Eddine Amara. Selon eux, il n’a pas tiré les enseignements du dernier échec à la CAN. Et pourtant, tout le monde l’a mit en garde contre le jeu de coulisses lors de la double-confrontation face au Cameroun, mais il a fait la sourde-oreille. Il a même osé dire que ceux qui parlent des coulisses sont entrain de faire du carnaval.

L’arbitrage scandaleux du Gambien Bakary Gassama est en la preuve. Cet arbitre avait, visiblement, un seul but dans sa mission d’hier soir ; faire tout pour éliminer l’Algérie du prochain Mondial.

Décidément, Amara fait l’objet de plusieurs critiques. Une campagne a été, d’ailleurs, lancée à travers les différents réseaux sociaux pour réclamer son départ ainsi que tous les autres membres du bureau fédéral. «Le président de la FAF n’a rien à voir avec le football. On a été lésés lors de la dernière CAN, mais il n’en a pas tiré les enseignements. Je tiens à remercier Belmadi pour avoir dénoncer l’arbitrage scandaleux de Gassama. », dira le journaliste Zine Ameur dans une intervention sur une émission sportive diffusée sur la chaine Ennahar, et d’ajouter : «Zetchi a fait un grand travail en compagnie de Belmadi. Il a mené la sélection vers la gloire, mais on a cassé tout ce qui a fait ; ».

Derradji rejoint ceux qui réclament le départ du BF

Le célèbre journaliste Algérien de la chaine sportive Qatarie «Bein Sports» Hafid Derradji rejoint ceux qui réclament le départ du président de la FAF Charaf-Eddine Amara ainsi que les membres du bureau fédéral.

Dans un poste sur sa page facebook officielle, Derradji écrit : «Après l’élimination amère de la prochaine coupe du monde, tout le bureau fédéral droit partir. Quant à ceux qui ont tout fait pour détruire le football Algérien, les ennemis de la réussite, devront immédiatement s’éclipser de la scène footballistique. Ils doivent avoir honte après ce qu’ils ont fait. ».

En revanche, le sélectionneur national Djamel Belmadi a eu le soutien de tout le monde. Certes, il plane toujours le suspense sur son avenir, mais les Algériens souhaitent qu’il poursuive l’aventure à la tête de la barre technique des Verts.