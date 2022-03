Elimination de l’EN : Bennacer adresse un message émouvant aux Algériens

Hier soir, l’équipe d’Algérie de football a échoué, au stade de Blida, à valider son billet pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, en tombant à l’ultime minute des prolongations face au Cameroun (1-2).

Suite à cette triste élimination, l’international algérien Ismail Bennacer a tenu à adresser un message émouvant aux Algériens, plus particulièrement aux fans du ballon rond.

« Restons unis et soudés » (Bennacer)

Dans un message publié sur son compte Instagram, le milieu de terrain des Verts est revenu sur la rencontre cauchemardesque d’hier, mais aussi a lancé un appel d’unité.

« Le football est un sport magique, mais parfois cruel et injuste. Comme beaucoup, je suis abattu suite à la défaite d’hier. Mais une chose est sûre, je suis et resterai toujours fier de me battre pour vous », a-t-il écrit.

« Cette défaite fait mal et sera difficile à oublier, mais il va falloir tourner la page, relever la tête et penser aux prochaines échéances. Restons unis et soudés, des jours meilleurs arrivent et nos couleurs brilleront de nouveau », a ajouté Bennacer.

« On fera tout pour vous procurer le bonheur que vous méritez On a gagné ensemble, on est tombés ensemble, et on se relèvera ensemble », a-t-il conclu.