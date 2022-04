Élimination de l’EN : Anelka revient sur le parcours de Belmadi

Après la grande désillusion de mardi dernier, les spéculations autour de l’avenir du sélectionneur algérien, Djamel Belmadi, ne cessent d’accroître. C’est au tour d’un des anciens coéquipiers de Belmadi de prendre la parole et d’expliquer l’attitude du coach algérien. Nicolas Anelka, ancien joueur du Paris Saint-Germain, club où il a côtoyé le sélectionneur des verts, est revenu sur l’impact que la disqualification de l’équipe d’Algérie a laissé sur Belmadi.

Dans l’émission Rothen s’enflamme, diffusée sur la chaîne française RMC, le présentateur de l’émission, Jérôme Rothen, accompagné d’Anelka ont rendu un vibrant hommage à Belmadi « Djamel peut donner sa vie pour son pays. J’étais triste de le voir en larmes hier. C’est un grand entraîneur sans doute », dit Anelka dans un premier temps.

L’ancien joueur du Réal Madrid a souligné l’énorme travail fourni par Djamel Belmadi depuis que ce dernier a pris les rênes de la sélection algérienne « A une minute près, il avait réussi son pari. Il a tellement fait depuis qu’il est arrivé à la tête de cette équipe, il a tellement changé le jeu algérien » explique-t-il sur les ondes de l’émission radiophonique.

L’avenir de Belmadi

L’aventure de l’équipe d’Algérie dans les éliminatoires de la coupe du monde a pris fin d’une manière dramatique. Les verts ont dominé leurs adversaires. Hélas, cela n’a pas été suffisant pour que les hommes de Belmadi aillent au Qatar. Forcément, cette défaite amère laissera des séquelles dans l’organigramme de la sélection algérienne. Hier, le président de la fédération algérienne de football, Charaf-Eddine Amara a annoncé sa démission de la tête de l’instance de Dely-Brahim. Un pas très attendu par le public algérien après cet échec cuisant.

Mais, les supporters algériens braquent leurs regards sur un autre homme de la sélection algérienne. Facteur très important, la cote de Belmadi ne diminue pas chez le public des verts. Pour son ami, Nicolas Anelka, remplacer Djamel Belmadi sur le banc des Fennecs relève de l’impossible « S’il part, il va laisser un grand vide. Qui peut le remplacer ? Mais je le comprendrais s’il part, car il a tellement donné et tellement souffert aussi » annonce l’ancien attaquant français.

Grand bosseur, fidèle aux principes du pays, déterminé et persévérant, le sélectionneur algérien, Belmadi, est une mutation dans l’histoire des entraîneurs de l’équipe d’Algérie. Son palmarès parle pour lui. Si la mémoire du football est très courte, Belmadi a réussi à graver son nom, à jamais, dans l’histoire de la sélection algérienne.

Lors de la conférence de presse d’après-match, le champion d’Afrique 2019 a refusé de parler de son avenir « Ces quatre ans à la tête de cette sélection ont été quatre années de bonheur au vu du travail effectué. Il n’empêche qu’on avait un objectif, et on ne peut pas passer à côté de ça, a-t-il expliqué. C’est difficile de parler d’avenir. Tout le monde est abattu. On ne se voyait pas rater cette Coupe du monde. Un bilan sera fait, mais pour l’instant, la déception domine. » Dit-il.

Le coach algérien aura largement de temps afin qu’il se ressource à prendre la meilleure décision pour lui et pour l’équipe d’Algérie.