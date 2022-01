Elimination de l’Algérie : l’étrange analyse de Zoheir Djelloul

La Coupe d’Afrique des Nations 2021 au Cameroun est fortement marquée par l’élimination de l’Algérie lors du tout premier tour, à la suite d’un nul face à la Sierra Leone, et deux défaites face à la Guinée équatoriale et la Côte d’Ivoire, respectivement.

À cet effet, l’opinion sportive n’a pas manqué de livrer son analyse quant à cette disqualification inattendue. Cette fois-ci, c’est l’entraineur algérien Zoheir Djelloul qui a livré son analyse.

Djelloul estime que la raison de l’échec est la Coupe arabe

« La raison de l’échec de l’équipe nationale en Coupe d’Afrique au Cameroun c’est bien la Coupe arabe. On a abordé cela plusieurs fois. Le temps entre les deux compétitions était bref. Les joueurs n’ont pas eu suffisamment de temps afin de récupérer et revenir à leur état normal », explique l’ancien footballeur.

Ainsi, Zoheir Djelloul a révélé : « Salah Bey Aboud a parlé des émotions, il avait entièrement raison, et je suis tout à fait d’accord avec lui. Moi, je trouve que les joueurs de l’équipe A, à l’image de Youcef Belaili, Baghdad Bounedjah, Yacine Brahimi et Djamel Benlamri ont été plus affectés et vidés des côtés psychologique et physique lors de la Coupe arabe que leurs autres coéquipiers. Ces derniers n’ont pas eu assez de temps pour récupérer ».

Les Verts au rendez-vous avec les barrages

Par ailleurs, il est utile de rappeler que Riyad Mahrez et ses coéquipiers auront une seconde chance afin de prouver à nouveau leur haut niveau.

Il s’agit de la double confrontation (aller-retour), face à l’équipe camerounaise, dans le cadre des qualifications au Mondial 2022 de Qatar.

Les rencontres en question sont programmées au mois de mars de l’année en cours. Les Fennecs devront donc relever le défi et briller à nouveau.