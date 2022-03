Élimination de l’Algérie : Hafid Derradji lance un message aux verts

L’ancien commentateur sportif vedette de l’ENTV, Hafid Derradji, a adressé un message au sélectionneur national Djamel Belmadi et à ses Fennecs suite au match qui les a opposés ce mardi aux Lions Indomptables du Cameroun dans le cadre des qualifications à la Coupe du monde 2022 au Qatar.

L’équipe nationale de football a affronté, ce mardi 29 mars, son adversaire camerounaise dans le cadre du match-retour des qualifications à la Coupe du monde 2022 au Qatar au stade Mustapha Tchaker de Blida (Algérie). Une rencontre qui s’est soldée par la victoire de l’équipe camerounaise qui a décroché sa place au mondial du Qatar avec un score de deux buts à un.

Suite à cette dure défaite, le commentateur vedette Hafid Derradji a adressé un message touchant de remerciements et de soutien aux coéquipiers du capitaine Riyad Mahrez. « Merci à Belmadi et à tous les joueurs pour l’effort fourni, et pour toutes les joies que vous nous avez offertes au fil des années », a indiqué Hafid Derradji sur sa page Facebook officielle.

Dans son message, l’ancien commentateur de l’ENTV n’a pas manqué de souligner que « malgré cette élimination, l’Algérie ne perdra jamais et ne sera jamais vaincue tant qu’elle aura un grand peuple qui aime sa patrie ».

« Nous vous aimerons et nous aimerons notre pays, aujourd’hui et demain, et en toutes circonstances », a encore écrit Hafid Derradji pour soutenir les Verts.

L’Algérie éliminée de la Coupe du monde 2022

Après une victoire encourageante à Japoma au Cameroun, la sélection nationale de football a cédé sa place à la prochaine Coupe du monde au Qatar à son adversaire camerounaise. En effet, et à la grande déception des fidèles supporteurs des Verts, l’Algérie n’ira pas au Qatar pour discuter les matchs de la Coupe du monde de football 2022.

La première mi-temps de la rencontre s’est soldée par un but à zéro en faveur du Cameroun, un but signé à la 22ᵉ minute du match par Choup-Moting. Face à une défense infranchissable, les tentatives des Verts sont restées vaines au cours de cette mi-temps, notamment avec les décisions de l’arbitre Gassama qui, rappelons-le, a refusé d’utiliser la VAR dans deux actions où les Algériens ont réclamé des pénaltys.

De retour des vestiaires, les Fennecs de Belmadi ne lâchent rien et poursuivent leur match plus déterminés que jamais, jusqu’à ce que Slimani légalise le score à la 98ᵉ minute de jeu, en redonnant espoir à ses coéquipiers et aux millions de téléspectateurs qui regardaient le match. Cependant, et après un VAR-check, l’arbitre décide d’annuler le but. Le score du match restera donc un but à zéro en faveur du Cameroun jusqu’au coup de sifflet final de l’arbitre.

Ainsi, les deux équipes se retrouvent encore pour des prolongations de 30 minutes à deux mi-temps. Les protégés de Belmadi restent confiants et tentent de jouer le tout pour le tout en exerçant une pression sur les bois adverses jusqu’à ce que Touba débloque la situation avec une jolie tête marquant un but décisif à la 118ᵉ minute de la rencontre.

Hélas, à quelques minutes de la fin du match, les Indomptables Lions de Song reprennent l’avantage grâce au but de Toko-Ekambi à la 120+4′ minute du match, qui s’est finalement conclu par deux buts à un. Si proche de la victoire, l’Algérie est éliminée de la Coupe du monde du Qatar 2022.