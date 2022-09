Élimination de l’Algérie face au Cameroun : Belloumi évoque un complot

La légende Lakhdar Belloumi se dit déçu de l’absence de l’Algérie lors de la prochaine Coupe du Monde au Qatar. Selon lui, les coéquipiers de Mahrez ont été victimes d’un complot « africain » lors du match barrage face au Cameroun.

L’Algérie sera sans doute la sélection africaine la grande absente de la prochaine Coupe du Monde au Qatar. Pour Lakhdar Belloumi, l’élimination de la bande à Djamel Belmadi du prochain Mondial a constitué un grand choc pour tous les Algériens.

« Personne ne s’attendait à l’élimination de la sélection nationale algérienne de la prochaine Coupe du Monde au Qatar. Tous les Algériens étaient confiants pour la qualification, y compris Belmadi et ses joueurs ». Dira Belloumi, dans une interview accordée pour « Al Jazeera Net ».

Selon toujours la légende algérienne, Djamel Belmadi et ses joueurs sont irréprochables. Si les Verts ont été éliminés face aux Lions Indomptables, c’est évidemment à cause d’un complot « africain ». « Belmadi et les joueurs n’assument pas l’échec de la qualification pour la prochaine Coupe du Monde. Si notre sélection nationale a été éliminée, c’est à cause d’une cabale menée par des Africains. Autrement dit, l’Algérie a été victime d’un complot africain qui a tout fait pour qu’elle ne se qualifie pas pour le prochain Mondial ».

Belloumi optimiste pour l’avenir des Verts

Lakhdar Belloumi se dit optimiste pour l’avenir des Verts. Il affirme que l’élimination de la prochaine Coupe du Monde pourrait être un bon point de rebondissement.

« Belmadi a, certes, réalisé un bon parcours avec la sélection nationale lors des éliminatoires pour la Coupe du Monde, mais il doit tirer les enseignements de l’échec de la qualification face au Cameroun. N’oubliez pas qu’il a déjà mené la sélection à remporter la CAN-2019 et je pense qu’il est encore capable à lui servir du bien lors des prochaines échéances ». A-t-il indiqué.

Par ailleurs, l’ancien maitre à jouer de la sélection national livre son pronostic à propos de la sélection ayant le potentiel de remporter la prochaine Coupe du Monde. « Je suis persuadé que le prochain Mondial au Qatar sera une totale réussite vu les grands moyens dont jouit ce pays. Je vois bien le Brésil et l’Argentine aller le plus loin possible dans la compétition ».