Élimination de l’Algérie : Bougherra sort de son silence

Le sélectionneur national A’ Madjid Bougherra a accordé une interview au site officielle de la FAF. Il revient sur la dernière désillusion des Verts. Il parle du déroulement du stage des locaux et explique la raison de son absence de la dernière CAN au Cameroun.

L’ancien défenseur de la sélection nationale parle de l’élimination des Verts de la prochaine coupe du monde au Qatar. Tout comme les Algériens, il est toujours sous le coup de la déception. «On est tous sous le coup de la déception de l’élimination de la sélection nationale de la prochaine coupe du monde. En se levant tous les jours, on sent qu’on était dans un cauchemar. Ce fut vraiment un scénario cruel qu’on se fait éliminer à dix secondes de la fin de la rencontre. Ce qui nous déçoit encore, est que les efforts d’un travail de trois ans et demi n’ont pas été récompensés. », dira-t-il d’emblée.

Le sélectionneur national A’ a eu l’occasion d’accéder au vestiaire après la fin du match face au Cameroun. «Ce fut une atmosphère très triste. Des joueurs qui pleurent et un entraineur abattu. Maintenant, il faut tourner la page de l’élimination et relever la tête. D’importantes échéances attendent notre équipe nationale et je suis persuadé qu’elle reviendra en force pour bientôt. », a-t-il indiqué.

Concernant le stage des locaux qui se déroule au CTN de Sidi Moussa, Bougherra affirme qu’il se déroule : «Dans de très bonnes conditions. J’ai retenu 30 joueurs qui figurent dans ma liste élargie et c’est l’occasion de voir tout le monde. C’est la meilleure façon aussi pour relancer la concurrence. Le stage sera ponctué par une double-confrontation amicale face au Togo le 7 et le 10 avril. Ça va me permettre d’aligner deux équipes et du coup, avoir la chance de voir tous les joueurs retenus. ». Il évoque également le programme de la préparation pour le prochain CHAN-2023. «On a établi le programme, mais le seul problème qui se pose, ce sont les matchs amicaux. C’est un peu difficile de trouver des sparring-partners disponibles. Une chose est sûre, on va préparer convenablement le prochain CHAN. Une compétition qui aura lieu en Algérie et on fera de notre mieux pour triompher. ».

La raison de son absence de la dernière CAN

Madjid Bougherra n’a pas accompagné la sélection nationale au Cameroun pour assister à la CAN. Cela avait ouvert les portes aux spéculations quant à un malentendu avec le sélectionneur national Djamel Belmadi.

«Il a été décidé que je me consacre pour mon travail avec la sélection nationale A’. N’oubliez pas aussi qu’on avait consenti d’énormes efforts au Qatar lors de la coupe Arabe et c’était donc difficile pour moi de faire un autre déplacement en espace de quelques semaines. ». Voilà ce qui est désormais clair, net et précis.