Élimination de l’Algérie : Belmadi laisse planer le suspense sur son avenir

La sélection nationale Algérienne est éliminée de la coupe du monde Qatar-2022. Après cet échec, les Algériens, sous le coup d’une grande déception, veulent maintenant connaitre l’avenir de Djamel Belmadi à la tête de la barre technique des Verts. Ce dernier plane toujours le suspens et on ne sait pas encore s’il quittera la sélection après l’élimination pour le Mondial ou bien il poursuivra l’aventure pour d’autres années.

Lors du point de presse qu’il a tenu après la fin du match face au Cameroun, Djamel Belmadi était très abattu, lui qui s’est vu le rêve de mener la sélection nationale pour la prochaine coupe du monde au Qatar s’évapore. Il n’arrive même pas à s’exprimer, ce qui reflète sa grande déception.

Interrogé quant à son avenir, le sélectionneur national répondra d’emblée : «D’abord, je tiens à dire que j’ai passé quatre années de bonheur avec la sélection nationale. Quatre ans dans lesquelles on a connu plusieurs succès. On avait à cœur d’aller à la prochaine coupe du monde, mais c’est ça le football, il est parfois cruel. », et d’ajouter : «Après le coup de sifflet finale, j’ai pensé à une seule chose, les supporters qui sont rentrés tôt le matin au stade pour nous soutenir. C’est vraiment dommage de les décevoir. »

Un temps de réflexion avant d’en décider

Djamel Belmadi ouvre les portes aux spéculations quant à un éventuel départ après l’échec de ce soir en déclarant : «Comme je l’ai déjà dis, je ne suis pas venu pour m’accrocher à mon poste, mais plutôt avec l’ambition de réaliser de belles choses avec la sélection nationale et servir mon pays. Quand je me vois incapable d’apporter à la sélection de mon pays, je pars. Que ce soit avec moi ou un autre, la vie continue. L’équipe doit vite se remettre en question et essayer de surpasser son passage à vide», a-t-il indiqué.

Sous une grande déception, Belmadi va prendre un temps de réflexion avant de prendre la décision qui s’impose concernant son avenir. «Croyez-moi, je ne pense à rien pour le moment après une soirée cauchemardesque. Concernant mon avenir, je préfère me reposer et prendre un temps de réflexion avant d’en décider. », a-t-il indiqué.

Malgré l’échec dans la dernière CAN et celui pour la qualification pour la prochaine coupe du monde au Qatar, les responsables de la fédération algérienne de football tiennent toujours à Belmadi. La stabilité est un facteur très important en prévision des prochaines échéances.