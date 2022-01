Elimination de l’Algérie à la CAN 2022 : ce qu’a dit Tebboune

L’élimination de l’équipe d’Algérie à la coupe d’Afrique (CAN 2022), après la défaite d’hier face à l Côte d’Ivoire, fait réagir le président Abdelmadjid Tebboune.

Dans un message publié sur son compte Twitter, le chef de l’Etat Abdelmadjid Tebboune a réagi à la défaite des hommes de Djamel Belmadi contre les ivoiriens, mais aussi à la disqualification de l’Algérie à CAN.

« Une défaite sert, souvent, de leçon et constitue un motif qui catalyse l’enthousiasme et la volonté des personnes déterminées et ambitieuses de se surpasser et de faire ressortir le meilleur d’elles-mêmes », a écrit le président Tebboune.

« Ne baissez pas les bras. Persévérez, croyez en vos capacités et allez au bout de vos ambitions (…) Nous vous assurons de notre soutien et prions Dieu de guider vos pas lors de vos prochaines rencontres », a ajouté le chef de l’Etat.

Retour sur le match d’hier

Tenante du titre, l’équipe d’Algérie est tombée hier face aux Ivoiriens sur le score de 1 à 3 en match comptant pour la 3e et dernière journée du groupe E. Une nouvelle défaite qui a provoqué l’élimination des hommes de Djamel Belmadi au premier tour de cette CAN.

Les buts ivoiriens ont été inscrits par Franck Kessié (23e), Ibrahim Sangaré (40e) et Nicolas Pépé (55e) , alors que Sofiane Bendebka a réduit le score pour l’Algérie à la 74e minute. Lors de cette rencontre, le capitaine Ryad Mahrez a raté un penalty à la 60e minute.