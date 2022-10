Élimination des Verts face au Cameroun : Guedioura toujours traumatisé

Adlène Guedioura vit toujours sous le traumatisme de l’élimination des Verts de la prochaine Coupe du Monde face au Cameroun. Environ sept mois après, le milieu de terrain international n’arrive pas à digérer cet échec.

Le 29 mars 2022 restera à jamais gravé dans la mémoire des Algériens. La sélection nationale de notre pays avait été éliminée de la prochaine Coupe du Monde au Qatar face au Cameroun après un scénario cruel. Et pourtant, elle s’était imposée par la plus petite des marges au match aller, avant de concéder une défaite au match retour à Blida (1-2).

Une grande désillusion, faut-t-il le dire. Plusieurs joueurs vivent encore sous le choc de l’élimination, notamment ceux qui espéraient disputer leur dernier mondial. On cite, entre autres, Raïs Wahab Mbolhi, Djamel Benlamri, Sofiane Feghouli, Islam Slimani ou encore Adlène Guedioura, pour ne citer que ceux là.

« Je suis toujours traumatisé »

Environ sept mois après, Adlène Guedioura raconte comment il a vécu l’élimination des Verts de la prochaine Coupe du Monde au Qatar. L’actuel milieu de terrain du club qatari Al-Duhail est toujours traumatisé.

« Je suis rentré à Paris avec ma famille. Ça m’a pris trois semaines à un mois pour essayer de sortir parce qu’il y a plein d’Algériens à Paris qui viennent te dire : Qu’est-ce qui s’est passé, comment et pourquoi ? Ces souvenirs reviennent et ça fait mal ». Dira-t-il, dans une déclaration accordée au médias anglais HITC.

Et d’ajouter : « Je suis traumatisé parce que j’ai 36 ans maintenant et j’ai encore beaucoup de choses dans le réservoir. C’était l’espoir de ma vie de jouer la Coupe du monde ici [au Qatar]. Je connais bien ce pays, le sélection nationale (Belmadi) vit aussi au Qatar ».

« Beaucoup de joueurs jouent ici, donc pour nous, c’était une sorte de Coupe du monde dans notre deuxième pays. Le problème, c’est que c’était tellement proche que ça fait plus mal et que le scénario du jeu, lui aussi, fait encore plus mal. Ça va être un traumatisme qui va mettre du temps à me remettre ». A-t-il conclut.