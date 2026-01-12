Elimination de la CAN 2025, arbitrage scandaleux d’Issa Sy, avenir de Petkovic : 1ère réaction de la FAF

48 heures après l’élimination de la Coupe d’Afrique des nations-2025 face au Nigéria, la Fédération algérienne de football (FAF) a fait une première réaction. Le point important dans le communiqué rendu public en ce début de cet après-midi, l’Instance fédérale annonce avoir déposé une plainte contre le Sénégalais Issa Sy, auteur d’un arbitrage scandaleux.

D’emblée, la FAF a lancé un appel de solidarité aux supporters algériens. « Tout en prenant acte du résultat du match, la Fédération algérienne de football appelle l’ensemble des supporters algériens à faire preuve de solidarité et à se mobiliser autour de l’équipe nationale », lit-on au début du communiqué.

🟢 À LIRE AUSSI : Incidents à la fin du match Algérie – Nigéria : la CAF ouvre une enquête

À cet effet, elle a tenu à rappeler que « d’importantes échéances approchent à moins de cinq mois, à leur tête la Coupe du monde, ce qui exige une mobilisation collective, du calme et le soutien de tous ».

L’Instance fédérale n’a pas manqué l’occasion de louer les efforts consentis par les joueurs et le staff technique. « Les joueurs ainsi que les membres du staff technique ont fait preuve d’engagement et de sérieux tout au long de la compétition, ce qui mérite considération et encouragement de la part de toute la famille du football national ».

2 plaintes déposées à la CAF et à la FIFA

Dans son communiqué, la FAF a contesté l’arbitrage scandaleux du Sénégalais Issa Sy qui « porte atteinte à la crédibilité de l’arbitrage africain et ne sert nullement l’image du football africain sur la scène internationale ».

À cet effet, elle a annoncé avoir d’ores et déjà saisi la Confédération africaine de football ainsi que la FIFA, « à travers le dépôt d’une plainte officielle accompagnée d’une demande d’ouverture d’une enquête, afin de clarifier les faits et de prendre les mesures appropriées conformément aux règlements en vigueur ».

🟢 À LIRE AUSSI : Ce qu’a dit Petkovic à Sadi sur l’élimination face au Nigéria et l’arbitrage scandaleux

Perspectives et engagement Futur

Pour la FAF, l’échec en CAN n’est pas la fin du monde. Une expérience qui servira pour « en tirer les enseignements nécessaires, en vue de consolider le travail accompli et de se préparer aux prochaines échéances, dans l’objectif de revenir avec des performances plus solides et plus compétitives ».

La structure dirigée par Walid Sadi assure qu’elle ne va pas lésiner sur tous les moyens afin que l’équipe d’Algérie réalise des résultats aux attentes de tous les Algériens à l’avenir. « La FAF poursuivra ses efforts avec constance et détermination, en mobilisant l’ensemble des moyens humains, techniques et organisationnels nécessaires, afin que l’équipe nationale demeure parmi les meilleures sélections et continue d’être une source de fierté, de joie et de satisfaction pour la jeunesse algérienne ».

Confiance renouvelée à Petkovic

La FAF a tenu à adresser « ses sincères remerciements et sa profonde reconnaissance à l’ensemble des supporters, ainsi qu’aux médias qui ont accompagné l’équipe nationale tout au long de cette aventure continentale. Elle remercie également les autorités publiques pour leur soutien et pour avoir mis à disposition les moyens nécessaires au profit de l’équipe nationale.

Enfin, elle « renouvelle sa pleine confiance au groupe, au staff technique et à l’ensemble des acteurs œuvrant à l’essor du football national », conclut le communiqué. Cela prouve que le sélectionneur national Vladimir Petkovic jouit toujours de la confiance de la FAF et poursuivra bel et bien sa mission, au moins jusqu’à la Coupe du monde-2026.