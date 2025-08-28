Elim CDM 2026 : Petkovic dévoile la liste des 26 joueurs retenus pour la Guinée et le Botswana

La nouvelle liste des 26 joueurs convoqués par Vladimir Petkovic, le sélectionneur de l’équipe nationale algérienne de football, est tombée. L’annonce, faite dans la perspective des prochaines échéances de qualification pour la Coupe du Monde 2026, révèle une certaine continuité dans les choix du technicien bosnien.

L’ossature de l’équipe qui a fait ses preuves lors des dernières rencontres de juin est largement reconduite. Les cadres habituels sont présents pour les deux rencontres décisives du mois de septembre.

Les Fennecs affronteront d’abord le Botswana le 4 septembre à 20h00 au stade de Tizi-Ouzou, avant de se déplacer à Casablanca pour y défier la Guinée le 8 septembre à 17h00. Ces matchs comptent respectivement pour les 7e et 8e journées des éliminatoires du Mondial 2026.

Équipe d’Algérie : les deux nouveautés de Petkovic

Malgré cette fidélité au groupe, quelques ajustements notables ont été opérés. Ismaël Bennacer, actuellement sans club, et Mohamed Amine Madani de la JS Kabylie, en phase de convalescence, sont les grands absents de cette liste. Leur non-participation ouvre la porte à de nouveaux visages.

Deux joueurs s’apprêtent à vivre leur première convocation avec l’équipe nationale. Le gardien de but du CS Constantine, Zakaria Bouhalfaya, est appelé pour la première fois, une reconnaissance de ses performances en club.

L’attaquant du Paris FC, Ilan Kais Kebbal, fait également son apparition dans la liste de Petkovic. Ces nouvelles têtes pourraient apporter un souffle nouveau et de la concurrence au sein du groupe.

Les joueurs se retrouveront au Centre technique de Sidi Moussa à partir du lundi 1er septembre pour un stage de préparation. Ils se focaliseront sur le match face au Botswana avant de s’envoler pour Casablanca.

Avec 15 points en six journées, l’Algérie est confortablement installée en tête du Groupe G, devant le Mozambique (12 pts) et le Botswana (9 pts). L’objectif est limpide : finir à la première place du groupe pour décrocher la qualification directe pour la phase finale du Mondial et ainsi éviter l’écueil des barrages.