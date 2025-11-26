Élèves, parents, enseignants… le numéro 1111 peut sauver des vies

Le Ministère de l’Éducation nationale a franchi un pas décisif dans la lutte contre les stupéfiants. Dans un communiqué publié ce mardi, le ministère a officialisé l’adoption du numéro vert « 1111 » dans l’environnement éducatif, un outil central dans sa stratégie de prévention contre les drogues et les substances psychotropes au sein des établissements scolaires.

Cette initiative s’inscrit directement dans le cadre des orientations du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, concernant la stratégie nationale de lutte contre les drogues, avec un accent particulier sur le milieu éducatif.

Le Ministre de l’Éducation nationale, Mohamed Seghir Saâdaoui, avait déjà annoncé la mise en œuvre de mesures opérationnelles lors du lancement de la caravane nationale de sensibilisation, le 2 novembre 2025. La mise en place de ce numéro vert est considérée comme un mécanisme essentiel pour ancrer une véritable culture de prévention.

🟢 À LIRE AUSSI : Éducation : Le ministre Saâdaoui révèle le sort des élèves testés positifs à la drogue

Saâdaoui a récemment supervisé une réunion de travail cruciale, en collaboration avec la Déléguée nationale à la protection de l’enfance. L’objectif était d’étudier la faisabilité de l’adoption du « 1111 » en milieu scolaire.

Éducation : Lancement du numéro vert pour signaler les cas de drogue en milieu scolaire

Cette coordination est jugée indispensable : la tranche d’âge des moins de 18 ans se trouvant majoritairement dans les écoles, une prévention précoce est vitale.

Les équipes techniques ont confirmé la faisabilité technique de l’opération. Des équipes conjointes vont désormais définir les mécanismes opérationnels précis pour le suivi des cas liés au milieu scolaire, assurant une coordination sans faille entre les services centraux et les autorités locales compétentes.

Le numéro vert 1111 est désormais officiellement mis à la disposition de l’ensemble de la communauté éducative : élèves, enseignants, administrateurs, personnels et parents.

🟢 A LIRE AUSSI : La « drogue du viol » apparaît en Algérie : un wali saisit 3 ministères contre le GHB !

Il est destiné à signaler toutes les situations nécessitant un suivi ou une intervention rapide afin de renforcer la culture du signalement et de consolider les fondements de la prévention.

Le ministère se veut rassurant : toutes les informations transmises seront traitées en toute confidentialité. Elles seront dirigées vers les instances compétentes pour une prise en charge immédiate, garantissant la protection juridique et sociale des élèves et contribuant à l’instauration d’un environnement scolaire sûr et sain.