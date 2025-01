Élèves absents : les Directions de l’éducation brandissent la menace de « l’exclusion »

Face aux mouvements de protestation de lycéens refusant de retourner en cours, les autorités éducatives algériennes ont décidé de sévir. Les directions de l’éducation des wilayas ont enjoint aux chefs d’établissement de mettre en œuvre des mesures disciplinaires à l’encontre des élèves absents.

Le but de ces mesures, selon les autorités, est de protéger les élèves des influences néfastes de la rue et de préserver leur avenir scolaire. Les lycéens sont ainsi incités à reprendre le chemin des classes pour préparer au mieux les examens, notamment du baccalauréat.

Les procédures à suivre sont clairement définies : en cas d’absences injustifiées répétées, les établissements scolaires enverront des avertissements aux parents.

Cette procédure commence par l’envoi d’un premier avertissement aux parents, suivi d’un second en cas de non-réaction. Si l’élève persiste dans son absence, un troisième avertissement est émis, entraînant sa radiation des études et l’impossibilité de passer les examens.

Élèves absents : Les autorités durcissent le ton face aux lycéens grévistes

Parallèlement à ces mesures disciplinaires, les autorités éducatives affirment vouloir privilégier le dialogue avec les élèves. Les enseignants sont encouragés à discuter avec leurs élèves pour comprendre leurs revendications et trouver des solutions.

Pour prévenir tout débordement, les établissements scolaires ont reçu pour instruction d’ouvrir leurs portes plus tôt le matin et de mettre en place des mesures de sécurité pour éviter les rassemblements devant les établissements. Des « cellules de crise » ont également été mises en place dans certaines wilayas pour suivre la situation de près et intervenir en cas de besoin.

Les autorités éducatives cherchent ainsi à rétablir l’ordre dans les établissements scolaires tout en assurant la continuité pédagogique.

Avec le début imminent des évaluations et des examens du deuxième trimestre, les parents sont appelés à redoubler d’efforts pour soutenir leurs enfants. Cette période cruciale nécessite un accompagnement personnalisé afin d’aider les élèves à surmonter le stress lié aux examens et à optimiser leurs résultats.

De son côté, le ministre de l’Éducation a rappelé l’importance d’un dialogue constructif entre tous les acteurs de l’éducation pour trouver des solutions durables aux problèmes rencontrés.