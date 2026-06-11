Électroménager « Made in Algeria » : Voici les nouveaux terrains que Rezig veut conquérir

Dans le cadre du dialogue continu avec les acteurs économiques et de l’accompagnement des filières industrielles nationales, le ministre du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations, le professeur Kamel Rezig, a présidé ce mercredi, au siège du ministère, une réunion de travail avec les fabricants d’appareils électroniques et électroménagers.

Lors de cette rencontre, le ministre a exhorté les opérateurs de la filière à développer leurs solutions industrielles afin de répondre plus efficacement aux besoins des différents secteurs nationaux.

Électroménager en Algérie : Kamel Rezig appelle à équiper les secteurs de l’hôtellerie et du tourisme

Rezig a particulièrement mis l’accent sur les secteurs de l’hôtellerie et du tourisme, appelant les producteurs à fournir des équipements électroménagers et électroniques spécifiquement adaptés aux établissements hôteliers, en plus des équipements informatiques et technologiques destinés aux entreprises et aux professionnels.

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Le premier responsable du secteur a souligné que le marché national offre de formidables opportunités aux producteurs locaux pour étendre leurs activités et renforcer leur présence dans les différents compartiments économiques, s’inscrivant ainsi pleinement dans la politique de substitution des importations par la production locale.

Promotion du « Label Algérie » : le gouvernement soutient l’exportation des produits électroniques

À cet égard, Rezig s’est félicité de la dynamique positive que connaît cette filière industrielle, notamment en matière d’exportation.

Il a salué la pénétration réussie de plusieurs opérateurs sur les marchés extérieurs et l’ancrage des produits algériens dans de nombreux pays, un fait qui témoigne, selon lui, de l’évolution qualitative de cette industrie et de sa compétitivité à l’international.

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Enfin, le ministre a réitéré l’engagement de son département, en parfaite coordination conjointe avec les autres secteurs ministériels concernés, à poursuivre le soutien aux opérateurs économiques.

L’objectif recherché reste de consolider l’effort de production nationale et de booster les exportations hors hydrocarbures, conformément aux orientations stratégiques de l’État visant la diversification de l’économie nationale et la promotion du « Label Algérie » sur les marchés mondiaux.

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