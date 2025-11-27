Électricité à Alger : Ce que la wilaya prévoit pour éviter les pannes

Les services de la wilaya d’Alger ont dévoilé un programme spécial ambitieux visant à assurer la continuité de l’approvisionnement en électricité et en gaz des résidents de la capitale.

Hier, Mohamed Abdelnour Rabehi, ministre et wali de la wilaya d’Alger, a présidé une réunion du Conseil exécutif de la wilaya, consacrée au suivi de plusieurs dossiers cruciaux. Un exposé complet y a été présenté concernant le secteur de l’énergie dans la wilaya, incluant le plan de production, de transport et de distribution d’électricité et de gaz.

Pour garantir l’alimentation électrique des citoyens durant l’été à venir, il a été décidé de mettre en service 28 nouvelles stations de production d’électricité à haute tension, dont la réalisation est désormais achevée. De plus, les travaux d’un nouveau réseau électrique, composé de deux lignes s’étendant sur 41 kilomètres, progressent rapidement, avec un taux d’avancement estimé à environ 80 %.

Le Ministre a tenu à saluer les efforts déployés par les services de la Sonelgaz, notamment les résultats positifs enregistrés durant l’été 2025. Il a mis en avant l’efficacité de la coordination entre les services de la wilaya d’Alger et Sonelgaz, soulignant également la contribution essentielle de la convention signée entre l’établissement public de wilaya ASROUT et Sonelgaz pour la réparation des routes après les interventions de la compagnie.

Dans le même contexte, le Ministre a émis des instructions pour procéder à un recensement des installations administratives ainsi que des entreprises publiques et privées.

L’objectif est de les orienter vers l’acquisition de groupes électrogènes, afin de réduire la pression sur la consommation d’électricité et d’éviter les coupures de courant pour les citoyens, en prévision des vagues de chaleur intense futures, attendues en raison des changements climatiques.

Il a par ailleurs insisté sur la nécessité d’intensifier les efforts pour lever les obstacles à la mise en œuvre des programmes tracés, et de régulariser la situation des dettes en suspens avec les services de Sonelgaz.

En conclusion de la réunion, le Ministre a donné des directives aux walis délégués et aux directeurs afin qu’ils prennent les mesures nécessaires en préparation de l’accueil par la capitale de plusieurs manifestations nationales et internationales à venir.

Une attention particulière a également été portée à l’élaboration d’un programme spécial pour animer la ville d’Alger durant les prochaines vacances d’hiver.