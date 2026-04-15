Électricité à 0,041 $ le kWh : l’Algérie confirme sa place parmi les pays les moins chers au monde

Avec un tarif de 0,041 USD par kilowatt-heure (kWh) (soit 5.5 DA/kWh environ), l’Algérie se maintient dans le peloton de tête des nations offrant les prix de l’électricité les plus compétitifs à l’échelle mondiale.

Selon les récentes données de la plateforme spécialisée Attaqa, ce positionnement stratégique souligne la capacité du pays à garantir une stabilité tarifaire intérieure, en dépit des turbulences qui secouent les marchés énergétiques internationaux.

Électricité : L’Algérie s’impose dans le Top 10 mondial des tarifs les moins chers

Le panorama mondial des tarifs de l’électricité révèle des disparités frappantes liées aux ressources naturelles et aux politiques de subventions. En tête de liste, l’Iran affiche le prix le plus bas au monde (0,002 USD/kWh), suivi de l’Éthiopie (0,006 USD) et de la Libye (0,008 USD).

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L’Algérie se place juste après l’Irak (0,040 USD), complétant ainsi une liste où figurent également des pays comme le Kirghizistan, l’Angola, le Soudan ou encore l’Égypte. Il est à noter que le monde arabe est fortement représenté dans ce « Top 10 » de l’accessibilité énergétique, avec quatre nations : la Libye, le Soudan, la Syrie et l’Égypte.

Gaz naturel et production locale : les vraies raisons d’une facture stable

Cette compétitivité algérienne ne doit rien au hasard. Elle repose sur deux piliers fondamentaux identifiés par les experts :

L’abondance des ressources naturelles : L’Algérie s’appuie massivement sur sa production locale de gaz naturel pour alimenter ses centrales.

: L’Algérie s’appuie massivement sur sa production locale de gaz naturel pour alimenter ses centrales. L’indépendance énergétique : Contrairement aux pays importateurs, Alger bénéficie d’une souveraineté totale sur sa chaîne de production, ce qui immunise partiellement le consommateur final contre la volatilité des cours mondiaux.

« L’Algérie dispose d’atouts stratégiques majeurs, notamment ses infrastructures d’exportation par gazoducs, qui lui confèrent une marge de manœuvre confortable pour stabiliser les prix domestiques tout en renforçant son rôle sur l’échiquier énergétique régional », souligne le rapport.

Indépendance énergétique : un bouclier efficace face aux crises internationales

Dans un contexte marqué par des crises géopolitiques majeures — notamment les tensions en Iran et les menaces pesant sur le détroit d’Ormuz — l’approvisionnement mondial subit de fortes pressions inflationnistes. Toutefois, les nations autosuffisantes comme l’Algérie font preuve d’une résilience remarquable.

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Bien que la hausse continue des prix du pétrole et du gaz pourrait, à terme, exercer une pression sur les coûts de production mondiaux, le modèle algérien semble armé pour durer.

En conclusion, les données de la plateforme Attaqa confirment une règle d’or : la pérennité des prix bas est intrinsèquement liée à l’indépendance énergétique et à la valorisation des ressources locales.