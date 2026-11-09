Électricité : 386 mégawatts supplémentaires injectés dans le réseau national

Le Sud algérien gagne 386 mégawatts supplémentaires. Ce mardi, le ministre de l’Énergie et des Énergies renouvelables, Mourad Adjal, se déplace dans la wilaya de Laghouat pour mettre officiellement en service une centrale électrique implantée sur le territoire de la commune de Hassi R’Mel.

La même journée sera consacrée à l’examen d’un autre dossier sensible : le chantier de l’interconnexion électrique Nord-Sud en 400 kilovolts, pièce maîtresse de la modernisation du réseau national.

La centrale de 386 MW renforce l’offre électrique à Laghouat

L’installation inaugurée affiche une puissance de 386 MW. Son raccordement doit élargir la marge de manœuvre du système électrique algérien, à l’heure où la consommation progresse sans discontinuer. Les services du ministère présentent cette unité comme un maillon destiné à mieux absorber les pointes de demande.

Hassi R’Mel n’a pas été retenue par hasard. La localité constitue depuis des décennies un carrefour énergétique de premier plan, où se croisent infrastructures gazières et équipements de production.

Y adosser une nouvelle capacité thermique permet de rapprocher l’électricité des zones qui en consomment de plus en plus, sans multiplier les pertes sur de longues distances.

Cette logique n’est pas propre à Laghouat. Dans l’extrême Sud, les travaux d’une centrale de 136 mégawatts à Tamanrasset répondent à la même préoccupation : accompagner la croissance démographique et économique de territoires longtemps considérés comme périphériques du réseau.

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La ligne 400 kV Nord-Sud structure le réseau national

Autre volet de la visite ministérielle, l’inspection du tracé de la ligne haute tension de 400 kV qui doit relier les régions septentrionales aux wilayas sahariennes. Les autorités la décrivent comme l’ossature du futur système de transport d’énergie, celle qui déterminera la fiabilité de l’approvisionnement sur des milliers de kilomètres.

L’enjeu dépasse la simple pose de pylônes. Un réseau à très haute tension limite les déperditions, autorise des transferts massifs de puissance entre régions et sécurise la desserte en cas d’incident sur une centrale donnée.

Autrement dit, il transforme un ensemble d’unités isolées en véritable système interconnecté. Pour le Sud, l’intérêt est double.

Ces wilayas reçoivent de l’électricité quand leurs propres capacités ne suffisent plus, mais elles pourront aussi en exporter vers le Nord, notamment celle produite par les grands champs solaires qui se multiplient dans la région.

Une série d’inaugurations dans le secteur de l’énergie

Le déplacement de Laghouat s’ajoute à une liste déjà fournie. En mai dernier, la mise en service de la première centrale solaire du programme des 15 000 MW à Tendla avait ouvert le bal, avec 200 mégawatts injectés depuis El M’Ghair. Biskra avait suivi avec une unité de puissance équivalente.

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L’automne a prolongé cette dynamique. Fin octobre, la centrale photovoltaïque de 300 MW installée à Guemar, dans la wilaya d’El Oued, est devenue la plus importante réalisation solaire raccordée cette année. Au total, 700 MW d’origine renouvelable ont rejoint le mix national en 2026.

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Le savoir-faire algérien s’exporte au-delà des frontières

Ce rythme de réalisation nourrit par ailleurs des ambitions à l’international. L’industrie nationale fabrique désormais une partie des équipements destinés aux réseaux de haute et moyenne tension, un argument régulièrement mis en avant par le ministère.

Cette expertise a déjà trouvé un débouché en Afrique australe. Un projet de centrale de 1 000 MW au Mozambique a été discuté au printemps avec une délégation venue de Maputo, dans le cadre d’un rapprochement continental voulu au sommet de l’État.

Reste l’essentiel pour les usagers : la régularité du service. Chaque mégawatt ajouté et chaque kilomètre de ligne construit visent le même résultat, éviter les coupures lors des pics estivaux et offrir aux régions du Sud une alimentation aussi stable que celle du littoral.

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