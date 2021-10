Élections municipales au Québec : 2 Algériens se démarquent

La communauté maghrébine, plus particulièrement algérienne est omniprésente au Canada. Il s’agit de la deuxième destination favori des Algériens après l’Hexagone. Personne ne peut nier que le Canada est connu pour être un pays qui accueillent et ouvres ses différentes portes aux immigrés.

Ces derniers ont le choix d’accéder, en fonction de leurs compétences, à différents domaines de travail, notamment la politique. Oui, les maghrébins peuvent effectivement devenir des acteurs de la scène politique au Canada comme en témoigne un reportage publié récemment sur le site RCI.

Sachant que les élections municipales au Québec sont prévues pour le 7 novembre, deux Algériens ont déposé leurs dossiers de candidatures. Il s’agit selon la meme source de Boufeldja Benabdallah et Redouane Yahmi qui souhaitent gérer le district de Cap-aux-Diamants, qui couvre la partie la plus connue de la ville : le Vieux-Québec.

Qui est Boufeldja Benabdallah, le candidat algérien aux élections municipales au Québec ?

Il s’agit en effet d’un Algérien arrivé au Québec en 1969 pour intégrer la Faculté de foresterie de l’Université Laval. Son cursus universitaire l’a amené par la suite à travailler dans l’industrie du bois et du développement durable au sein de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

Boufeldja Benabdallah fait son entré dans la scène médiatique à partir de 2017, lorsqu’il dirigeait la mosquée du CCIQ qui a été victime le 29 janvier au cours de la même année d’une attaque armée.

« J’ai toujours été actif dans les cercles communautaires et dans le domaine du vivre-ensemble. Puis est arrivée l’attaque du 29 janvier 2017 qui m’a mis en première ligne. Honnêtement, je n’avais jamais imaginé ce qui s’est passé [ce jour-là] et je ne cherchais pas cette célébrité » a-t-il déclaré au média susmentionné.

En 2021, le parti municipal Équipe Marie-Josée Savard l’a proposé comme candidat à la mairie de Québec. « Il manquait toujours un petit quelque chose à l’intérieur de moi que je n’arrivais pas à identifier. Puis, un jour, l’Équipe Marie-Josée Savard m’a appelé pour me proposer d’être candidat. Ils m’ont dit que dans le domaine du vivre-ensemble à Québec, il y avait encore des choses à faire….. Le temps était venu pour moi de transformer mes rêves et mes paroles en actes », confie Boufeldja Benabdallah, ex-dirigeant et co-fondateur de la mosquée CCIQ.

Concernant le deuxième candidat algérien, il est beaucoup plus jeune. Redouane Yahmi a seulement 20 ans et manifeste une grande prédilection pour la politique. Avec un programme électoral intitulé : « Pour un Laval jeune et ambitieux », Redouane souhaite intégrer la scène politique en tant que candidat indépendant.

Plusieurs Maghrébins candidats aux élections municipales

D’après RCI (Radio Canada International), les deux Algériens, à savoir Boufeldja Benabdallah et Redouane Yahmi ne sont pas les seuls candidats maghrébins. En effet, le média canadien a cité dans son article trois autres maghrébins qui se sont présenté aux élections prévues pour le 7 novembre.

Il s’agit de Dalila Elhak, candidate indépendante originaire de la Tunisie, Omar Berri, originaire du Maroc et candidat de Démocratie Québec. Et enfin, de la jeune Sophia Laababsi, âgée de 26 ans et issus d’une famille d’origine marocaine. Malgré son âge, la jeune candidate jouit d’une certaine expérience en matière de gestion. Elle est propriétaire d’un restaurant à Québec et possédait auparavant une garderie pour enfants, rapporte la même source.