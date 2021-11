Elections locales : le taux de participation national à 13 heures

Le président de l’Autorité nationale indépendante des élections a dévoilé ce samedi après-midi le taux de participation national aux élections locales de ce 27 octobre arrêté à 13 heures.

Dans son second point de presse consacré à l’avancement de l’opération de vote, le président de l’Anie a indiqué que le taux national de participation à l’élection des membres des Assemblées populaires communales et de wilaya (APC/APW) a atteint, à 10heures, 13,30% pour les Assemblées de communes et 12,70% pour les Assemblées de wilayas.

Selon le même responsable, le taux de participation à l’échelle nationale a atteint, à 13 h, une moyenne de 10,02%. À ce propos, il relève « une augmentation appréciable » des votants en comparaison avec le taux enregistré à 10 h, ce matin, qui était de 4,12%.

Il convient de rappeler que le taux national de participation aux élections locales était, jusqu’à 10 heures du matin, de 4,12% pour les Assemblées de communes et 3,90% pour les Assemblées de wilayas.

Les taux de participation dans quelques wilayas à 13 heures

Selon les derniers chiffres fournis par le président de l’Anie, la wilaya d’Ain Guezzam est venue dans la première place avec un taux de participation de 38% pour les assemblées communales et 37,66% pour les assemblées de wilayas.

En deuxième place vient la wilaya de Tindouf avec respectivement 26,98% et 37,66%, suivie de la wilaya de Béni Abbès avec un taux de 26,52% pour les APC et 26% pour les APW.

Pour ce qui est des wilayas ayant enregistré les plus faibles taux de participation, vient la wilaya d’Alger avec 6,92% pour les APC et 6,34% pour les PAW. À Oran, l’Anie a enregistré un taux de participation de 7,07% aux APW suivie de Béjaia avec 7,64% pour les APC et 6,21% pour les APW. La wilaya de Tizi Ouzou a enregistré un taux de participation de 6,56% aux APW.