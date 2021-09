Élections locales : le RCD opte pour le « rejet »

Sans surprise. Le parti du rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD) ne participera pas aux élections locales. Prévue le 27 novembre prochain, ce scrutin vise à élire les nouveaux membres des Assemblées populaires communales et de wilaya.

En effet, la décision du rejet des élections a été prise, ce vendredi 17 septembre, par les membres du Conseil national du parti qui se sont réunis au Cercle du Moudjahid (Nadi El-Moudjahid) à Alger.

Les travaux du Conseil national ont duré plus de six heures. Les avis des intervenants étaient mitigés. Certains voulaient prendre part au scrutin afin de garder le contact avec le citoyen via les assemblées locales. Alors que d’autres optaient pour « le rejet », car pour eux, la situation actuelle ne permet pas d’aller vers des élections.

À l’issu des travaux du CN, ce sont les partisans du boycott qui l’ont remporté avec une majorité écrasante (79 contre – 28 pour). De ce fait, le RCD ne prendra pas part aux élections du 27 novembre. Un troisième boycott après les présidentielles et les législatives.

Le FFS se lance dans la course, le PT se fait attendre

Contrairement aux précédents scrutins, ces élections locales devront changer la donne. Les partis de l’opposition étaient face à un dilemme ; participer pour gagner les assemblées locales ou rejeter toutes les initiatives de l’État.

Mais aujourd’hui, le sort de la participation de l’opposition se complique plus ; après le boycotte du scrutin lancé par le RCD. D’un côté, le Front des forces socialistes (FFS) a déjà tranché, en optant pour la participation. D’un autre côté, le parti de Louisa, à savoir le PT, se fait attendre.