Élections locales : le FFS se justifie et dévoile ses ambitions

Partant pour le prochain scrutin, le parti du front des forces socialistes (FFS) justifie, une nouvelle fois, sa participation tout en mettant en avant ses « luttes pour la préservation et le renforcement de la souveraineté et de l’unité nationale ».

Dans un communiqué rendu public ce lundi 15 novembre 2021, le FFS a d’emblée fait le tour de son historique en énumérant les principales étapes de « 58 ans de luttes ». Ensuite, le communiqué aborde les raisons ayant poussé le parti à prendre part au scrutin malgré la situation politique actuelle.

Selon le plus vieux parti de l’opposition, « la participation aux élections sous ce système de pouvoir, conçu et pensé contre les intérêts du peuple, se fixe ouvertement l’ambition de consolider les conquêtes de la lutte politique pour donner toutes ses chances au changement pacifique et démocratique du système du pouvoir dans notre pays ».

À travers sa participation aux prochaines échéances en sollicitant un mandat électoral, le FFS s’est dit engagé « à porter pacifiquement la lutte politique au sein même des institutions ». D’ailleurs, le fonctionnement efficace de ces organes délibérants implique le respect de deux principes, estime encore le parti.

Il s’agit, en premier lieu, du « principe de la libre administration, c’est-à-dire l’élection au suffrage universel ». Et du « principe de l’autonomie de gestion financière, du renforcement des prérogatives des élus, de la consécration du principe de la séparation des pouvoirs et de la décentralisation effective », énumère le parti.

« Déraciner les relais locaux du système et leurs serviteurs »

Dans le même sillage, le FFS rappelle qu’il a participé « à la quasi-totalité des élections locales », et ce, depuis l’instauration du pluralisme politique en Algérie en 1989. Ces participations se sont intervenues car « c’est le moyen de rester dans la société et avec elle pour partager ses épreuves et pour perpétuer l’espoir », estime encore le Front.

En outre, le FFS avance que sa participation aux prochaines élections est une aubaine pour « déraciner les relais locaux du système et leurs serviteurs qui pervertissent l’action politique, et participent activement à la dépolitisation et à la déstructuration de la société ».

Après avoir fait le tour des grands axes de ses engagements et ambitions pour ces échéances, le parti affirme que « le changement local n’est que le commencement d’un changement au niveau national ».

Le communiqué a conclu par un appel lancé à l’ensemble des Algériens, les exhortant à participer aux élections. « … C’est pourquoi votre participation est si importante, car elle contribuera à l’instauration d’un État de droit démocratique et social ».