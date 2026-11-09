Élections locales en Algérie : des candidates sans visage sur les affiches, un phénomène qui revient

Silhouettes, cases vides, visages floutés : à l’approche des élections locales du 28 novembre, des candidats, surtout des femmes, apparaissent sans photo sur les affiches de plusieurs listes. Le phénomène n’est pas nouveau : il revient à chaque scrutin depuis 2012. Que dit la loi, et comment l’autorité électorale a-t-elle réagi par le passé ?

Élections locales du 28 novembre : des candidats sans photo sur les affiches

La campagne électorale pour le renouvellement des assemblées populaires communales et de wilaya bat son plein, avant le scrutin du 28 novembre. Sur les affiches de plusieurs listes, des candidats n’apparaissent qu’avec une silhouette ou une case vide à la place de leur photo. Dans certains cas, même leur nom de famille ne figure pas.

Le phénomène concerne surtout des femmes, mais il touche aussi, cette fois, quelques hommes. Sur une affiche, une candidate apparaît même en pied, mais avec le visage flouté, ce qui empêche de l’identifier. Ces affiches suscitent des interrogations sur le droit des électeurs à connaître ceux qui sollicitent leur voix.

Candidates sans visage : un phénomène apparu en 2012

Ces affiches ne sont pas une nouveauté. Les premières candidates sans visage sont apparues lors des législatives de 2012. Le phénomène a pris de l’ampleur en 2017, au point d’être surnommé celui des « femmes fantômes ».

Lors de la campagne des législatives du 4 mai 2017, des candidates voilées apparaissaient sur plusieurs affiches avec le visage effacé, ou sous la forme d’un dessin anonyme. Dans certaines wilayas, comme Bordj Bou Arreridj, l’instance de surveillance des élections avait réagi. Elle avait donné 48 heures aux partis concernés pour changer leurs affiches, sous peine de retrait.

« C’est une atteinte à l’image de ces femmes qui se portent candidates pour représenter le peuple », affirmait alors un représentant de cette instance. Il ajoutait que « le citoyen a le droit de connaître la personne à qui il donne sa voix ». Les partis concernés avaient finalement ajouté les visages des candidates sur leurs affiches.

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2021 : quand l’ANIE a autorisé les candidates sans photo

En 2021, l’approche a changé. Lors des législatives du 12 juin, l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) a autorisé les candidates à ne pas faire figurer leur photo sur les affiches de campagne et les bulletins de vote. Cette décision avait été critiquée par une partie de la presse, qui lui reprochait de banaliser la pratique.

Le phénomène s’est répété lors des élections locales du 27 novembre 2021. Selon El Watan, la majorité des candidates qui avaient accepté de figurer sur les listes apparaissaient alors sans visage. Les partis avaient aussi eu du mal à convaincre des femmes de rejoindre leurs listes.

Que dit la loi sur les photos des candidats ?

La loi électorale ne prévoit pas elle-même de photo obligatoire. Elle impose seulement d’attribuer équitablement les surfaces d’affichage aux candidatures dans chaque circonscription, et interdit toute publicité en dehors de ces emplacements. En revanche, elle confie au président de l’ANIE le soin de fixer, par décision, les autres modalités de publicité des candidatures.

C’est sur cette base que l’ANIE est intervenue lors des législatives du 2 juillet 2026. Après des irrégularités constatées en Algérie et à l’étranger, elle a appelé tous les candidats à publier la liste complète de leurs candidats, sans exception, avec une photo pour chacun. L’autorité invoquait le principe d’égalité des chances entre les candidats d’une même liste et entre les listes.

En cas de manquement, la loi prévoit une procédure simple. L’ANIE signale l’irrégularité au parti ou au candidat concerné, qui doit la corriger rapidement, dans le délai qu’elle fixe, puis l’en informer par écrit. Pour les élections locales du 28 novembre, l’ANIE n’a pas publié d’instruction équivalente à ce stade, selon El Khabar.

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L’autorité électorale, présidée depuis août par Saâd Arous, n’a pas commenté publiquement ces affiches. Notre article sur la nomination de Saâd Arous à la tête de l’ANIE revenait sur ce changement.

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Pourquoi des candidates n’apparaissent-elles pas sur les affiches ?

Plusieurs explications sont avancées. Dans certains cas, ce sont les candidates elles-mêmes qui refusent de montrer leur visage, pour des raisons personnelles, familiales ou culturelles. Certains justifient aussi cette pratique par des coutumes locales, notamment dans les régions les plus conservatrices.

Une autre explication tient à la composition des listes. Pour les élections locales, la loi impose la parité femmes-hommes sur les listes dans les communes de 20 000 habitants et plus, sous peine de rejet. Pour certains observateurs, des partis cherchent avant tout à compléter leurs listes pour qu’elles soient validées, sans que toutes les candidates soient prêtes à faire campagne.

Candidates sans visage : un débat sur la place des femmes en politique

Ces affiches relancent le débat sur la place des femmes dans la vie politique locale. Pour leurs détracteurs, une candidate qui sollicite la confiance des électeurs doit pouvoir être identifiée, comme tout candidat. Le journaliste Maâmar Farah a ainsi rappelé que l’histoire de l’Algérie compte de nombreuses femmes, dont les moudjahidate, qui ont affronté la prison et la mort à visage découvert.

D’autres estiment que chaque candidate doit rester libre de montrer ou non son visage, du moment qu’elle respecte la loi. Ce débat pose aussi la question du rôle de l’ANIE, chargée de veiller au bon déroulement de la campagne. Une décision spécifique aux élections locales permettrait de clarifier les règles d’ici le scrutin du 28 novembre.

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