Élections locales : 6 partis politiques déjà favoris, selon Charfi

Prévues le 27 novembre prochain, les élections des Assemblées populaires communales et de wilaya approchent à grands pas. Et la concurrence entre les partis semblent déjà commencer.

Alors que la date du scrutin approche ; le président de l’Autorité nationale indépendante des élections (Anie), Mohamed Charfi, enchaine les rencontres avec les médias. Le patron de l’ANIE a débarqué, ce lundi matin, à la radio nationale.

S’exprimant sur les ondes de la chaine 2 de la radio nationale ; Mohamed Charfi a fait le point sur l’avancement des préparatifs des élections locales. En effet, le président de l’ANIE a avancé quelques chiffres relatifs à la participation des partis politiques.

Quand Charfi fait l’éloge du FFS

Mettant en avant la participation du parti du front des forces socialistes, Charfi a fait savoir que le parti de l’opposition s’était démarqué dans des communes de quinze wilayas du pays. « La dynamique adoptée par le FFS existe dans plus de 15 wilayas », a-t-il lancé.

Le président de l’ANIE a également fait savoir qu’il y avait six partis qui ont déjà pu s’imposer au niveau de plus de 1000 collectivités locales. Charfi n’a pas avancé les noms de ces partis ; mais selon nos sources, il s’agit du Front de libération nationale, le Rassemblement national démocratique et le Front Moustakbel.

Il s’agit également des partis islamistes, à savoir le Mouvement de la société de paix (MSP) et le parti de Bengrina, le Mouvement El-Bina.