Elections législatives : le FLN et le RND se préparent

Après la dissolution de l’APN, et en prévision des élections législatives anticipées annoncées par le chef de l’État, les deux partis majoritaires de l’Assemblée dissoute se préparent d’ores et déjà à la course.

Il s’agit en l’occurrence du Rassemblement national démocratique RND et du Front de la libération nationale FLN, qui s’apprêtent à enter dans la course en prévisions des législatives, qui devront avoir lieu au milieu de l’année en cours, après la dissolution de l’assemblée APN.

Au niveau du FLN, le parti attend juste l’annonce de la convocation du corps électoral pour entamer les préparations en prévision des élections législatives prochaines.

Dans une déclaration rapportée par le quotidien El Khabar, le chargé de l’information du parti Mohamed Amari, « le parti attend la parution du décret portant sur la convocation du corps électoral afin de préparer ses listes ».

« Loin des anciennes pratiques »

Il tient à préciser sur ce point, que la préparation de ces listes se fera « conformément à de nouveaux critères et loin des anciennes pratiques », soulignant que « tout se fera dans une transparence totale et avec la participation de toutes les bases ».

À ce propos, il indique que son parti a lancé, il y a quelques mois, « des opérations de révision de plusieurs dispositions organisationnelles, notamment à travers le renouvellement de plusieurs commissions, Mouhafadas et Kasmas, en intégrant les jeunes et les compétences du parti ».

Le chargé de l’information auprès du FLN a donc mis l’accent sur la volonté de son parti de participer activement dans les prochaines échéances, mais en observant des changements notamment en matière de préparation des listes à la députation.

Même optique chez le RND

De son côté, le RND s’apprête également à se lancer dans la course. Pour se faire, le parti tiendra aujourd’hui une réunion pour procéder à la désignation des commissions de wilayas pour les élections législatives.

Rapporté par le même journal, Safi Larabi chargé de l’information et ancien député du RND a affirmé que son parti se prépare désormais aux prochaines élections législatives anticipées.

« Les opérations de restructuration du parti ont été entamées après le 6e congrès, et c’est ce qui a permis à l’activation des bases militantes, et au même temps les préparatifs en vue de participer aux élections », a-t-il dit.