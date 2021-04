Élections législatives : 19 partis admis pour le scrutin du 12 juin

Sans surprise. Dix-neuf partis politiques, dont le FLN et le RND, sont admis pour les élections législatives prévues le 12 juin.

Ce mardi 27 avril, Mohamed Charfi, président de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), a annoncé l’admission de 19 partis politiques sur les 39 ayant déposé leurs dossiers de candidature pour les prochaines législatives.

« 39 partis politiques ont déposé des dossiers de candidature auprès de l’ANIE à travers les 58 wilayas dont 19 dossiers remplissent les conditions légales (…) A ce jour, nous avons reçu 756 listes indépendantes », a fait savoir Mohamed Charfi lors d’une conférence de presse tenue au siège national de l’ANIE.

Le président de l’ANIE a également fait savoir que quatre dossiers de partis politiques et de deux listes indépendantes de la diaspora algérienne ont été retenus pour le scrutin du 12 juin.

Quels sont les partis retenus ?

Parmi les 19 partis admis aux élections du 12 juin, on retrouve le Front de libération nationale (FLN), le Rassemblement national démocratique (RND), le Mouvement de la société pour la paix (MSP) d’Abderrezak Makri et le Front de la justice et du développement (FDJ) d’Abdallah Djaballah.

On retrouve également le parti Jil Jadid de Soufiane Djilali ainsi que le parti d’Abdelkader Bengrina, Mouvement El-Bina.