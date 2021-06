Élections du 12 juin : Chorfi prévoit une participation importante

Après une campagne électorale inclue marquée par des dérives verbales, plus de vingt-quatre millions d’électeurs et électrices sont appelés aux urnes samedi 12 juin pour élire leurs représentants à l’Assemblée populaire nationale (APN) pour les cinq prochaines années.

À la veille dés élections du 12 juin prévues ce samedi 12 juin, le président de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Chorfi est revenu avec de nouvelles déclarations concernant le processus, félicitant le déroulement de la campagne électorale sans incidents, une campagne au cours de laquelle les intervenants ont insisté sur la réhabilitation de l’APN dans son rôle de législateur, de promoteur du développement économique et de porte-voix des préoccupations des citoyens.

Évoquant le taux probable de participation lors de ces législatives, Mohamed Chorfi prévoit une importante participation que le nombre de listes de candidatures est un prélude une participation importante, compte tenu du nombre de listes de candidatures.

.« Si l’on se fie, uniquement à l’engouement des candidats, on peut espérer que la participation citoyenne pour cette élection sera pour le moins supérieure à celles enregistrées durant les précédents scrutins », a-t-il déclaré.

L’annonce des résultats nécessitera plus de temps

Selon les derniers chiffres de l’Autorité nationale indépendante des élections, le corps électoral pour le scrutin législatif s’élève, après examen des recours, à 24.425.187 personnes dont 23.522.322 à l’intérieur du pays, et 902.865 électeurs issus de la communauté nationale à l’étranger.

Concernant l’annonce et la proclamation des résultats, le président de l’ANIE prévient, par ailleurs, que la publication des résultats détaillés prendra plus de temps que lors des précédentes élections.

Si les taux de participation seront connus aussitôt, la proclamation des résultats se fera en deux phases. Une première déclaration portera sur le paysage politique, c’est-à-dire que « vous saurez quels sont les partis et les indépendants qui seront présents au parlement avec le nombre de sièges décrochés par chaque formation » explique Chorfi qui ajoute que pour savoir quels sont les députés élus sur chaque liste, « cela nécessitera plus de temps, puisqu’on doit pointer chaque bulletin et chaque candidat pour avoir les résultats ».