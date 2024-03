Election présidentielle anticipée 7 septembre 2024 : des partis politiques soutiennent

Des partis politiques en Algérie ont exprimé leur soutien à la décision du président de la République, Abdelmadjid Tebboune d’organiser une élection présidentielle anticipée le 7 septembre prochain. Cette initiative est saluée comme un pas significatif vers la stabilité politique et la consolidation démocratique du pays.

En effet, pour commencer le Front El Moustakbal, parmi les premiers à réagir, a accueilli favorablement cette décision présidentielle. Le parti considère que cette élection anticipée renforce les fondements démocratiques nationaux et offre une opportunité de progresser vers l’avenir. Cat, selon ce même Front, l’élection présidentielle anticipée consolidera davantage le socle démocratique national, renforçant ainsi la légitimité des institutions et réfutant les critiques contre le processus démocratique.

De plus, Talaie el Houriat a souligné que la décision présidentielle relève des prérogatives constitutionnelles et contribue à la stabilité politique et sécuritaire de l’État. Le parti insiste sur l’importance d’institutions légales et d’un front interne cohérent pour garantir la prospérité économique.

Les partis politiques, y compris le Mouvement Ennahda, ont exprimé leur respect pour la décision présidentielle, mettant en avant l’intérêt supérieur du pays, sa sécurité et sa stabilité, et appellent à une participation massive pour consolider l’État de droit et maintenir la stabilité politique. Ennahda appelle également à la révision de la loi électorale pour assurer un climat propice à l’élection présidentielle, renforçant ainsi la transparence et l’intégrité du processus électoral.

Retour à la normalité institutionnelle selon le Mouvement de l’entente nationale

Par ailleurs, le Mouvement de l’entente nationale considère que l’organisation de l’élection présidentielle anticipée témoigne de la volonté politique de revenir à la normale institutionnelle. Cette décision vise à préserver la stabilité constitutionnelle et à respecter la volonté du peuple algérien. Le Mouvement de l’entente nationale appelle à la réalisation d’une véritable cohésion nationale pour garantir le succès de cette élection présidentielle anticipée.

Le Front du militantisme national se réjouit également de cette décision présidentielle, estimant qu’elle permettra de répondre aux aspirations du peuple et de contrer les tentatives de semer le doute.

Enfin, le front El-Hokm Errached affiche son soutien à l’élection présidentielle anticipée et exprime sa volonté de participer activement à la consolidation des principes démocratiques en Algérie.

En somme, l’annonce de l’élection présidentielle anticipée en Algérie a suscité un large soutien de la part des partis politiques, qui voient en cette initiative une opportunité de renforcer la démocratie et de consolider la stabilité institutionnelle du pays. À travers une participation massive et un processus électoral transparent, l’Algérie s’engage sur la voie d’une nouvelle ère démocratique, répondant ainsi aux aspirations de son peuple.