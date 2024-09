Élection présidentielle 2024 : les 03 candidats votent et appellent à un scrutin historique

ALGER, le 07 septembre 2024 – Ce matin, les électeurs algériens se sont rendus aux urnes pour participer à l’élection présidentielle. Les trois candidats en lice, Abdelmadjid Tebboune, Youcef Aouchiche et Abdelaali Hassani, ont tous accompli leur devoir électoral, témoignant ainsi de l’importance de ce scrutin pour l’avenir du pays.

11h20 : Le candidat indépendant Abdelmadjid Tebboune accomplit son devoir électoral

Le candidat indépendant, Abdelmadjid Tebboune, a accompli son devoir électoral dans le cadre de l’élection présidentielle au niveau de l’école Ahmed Aroua à Bouchaoui (Alger).

Après avoir voté, le candidat indépendant Abdelmadjid Tebboune a déclaré : « Je souhaite le meilleur pour la patrie chérie et que l’Algérie soit victorieuse. »

Il a ajouté que la campagne électorale a été propre et que les trois candidats étaient à la hauteur, donnant une image honorable de la démocratie en Algérie.

Il a poursuivi en disant : « Celui qui gagnera ces élections devra poursuivre la marche décisive de l’État algérien pour parvenir à construire une véritable démocratie.”

11h00 : Aouchiche accomplit son devoir électoral

Le candidat présidentiel du Front des Forces socialistes (FFS), Youcef Aouchiche, a accompli son devoir électoral dans le cadre des élections présidentielles dans la wilaya de Tizi Ouzou.

Après avoir accompli son devoir électoral, le candidat Youcef Aouchiche a déclaré : «La construction de l’avenir commence aujourd’hui par l’abandon de la politique d’abstention et de boycott et en votant massivement».

Il a ajouté : « Mon message à toutes les Algériennes et à tous les Algériens, vous pouvez contribuer à façonner votre avenir si vous sortez en force et votez pour le projet de changement et de restauration de la confiance dans la société algérienne. »

Il a poursuivi en soulignant qu’il portait un projet ambitieux visant à jeter les bases d’un système de gouvernance centré sur la souveraineté populaire.

Il a appelé les Algériens à se mobiliser, à exprimer leur voix et à saisir cette opportunité en se rendant aux bureaux de vote.

10h00 : Abdelaali Hassani Cherif accomplit son devoir électoral à Birkhadem

Abdelaali Hassani Cherif, le candidat du Mouvement de la Société pour la Paix (MSP), a lui aussi exercé son droit de vote ce matin à l’école Karrouche Slimane située à Bir Khadem.

À sa sortie du bureau de vote, Hannachi Cherif a déclaré : « Nous sommes aujourd’hui confrontés à une élection présidentielle importante et décisive dans l’histoire du pays, et je remercie le peuple algérien et tous ceux qui ont cru que l’Algérie restera un État social démocratique. »

Il a affirmé qu’il accepterait le choix « du peuple » et a appelé le peuple algérien à sortir en force pour voter et à chercher à exprimer son opinion dans les élections et à exprimer son avis.