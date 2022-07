Élection de Zefizef à la tête de la FAF : la FIFA réagit

Le président de la Fifa, Gianni Infantino, a adressé un message de félicitation au nouveau président de la FAF, Djahid Zefizef. Par ailleurs, la passation de consignes entre le président élu et son prédécesseur, Charaf-Edinne Amara, aura lieu cet après-midi.

C’est jeudi passé que l’assemblée générale élective de la FAF a eu lieu. C’est Djahid Zefizef qui a été élu nouveau président. Il succède à Charaf-Eddine Amara à la tête de la première instance du football national. Comme il fallait s’y attendre, le président de la Fifa, Gianni Infantino, a adressé un message de félicitation au nouveau président de la FAF.

«Cher Président, c’est avec plaisir que je vous écris aujourd’hui, afin de vous présenter mes plus chaleureuses salutations et mes plus sincères félicitations pour votre récente élection à la Présidence de la Fédération Algérienne de Football. Vos connaissances, votre leadership et votre expérience, auront sans aucun doute un impact sur le développement de notre beau jeu dans votre pays ». Dira, d’emblée, Infantino dans sa lettre. Et d’ajouter : «Convaincu du potentiel du football en Algérie, vous pouvez compter sur mon soutien personnel et sur l’aide de la FIFA pour atteindre cet objectif. Les portes du « Home of FIFA » vous seront toujours ouvertes. Si vous désirez discuter de notre sport, de son développement et de la promotion de ses valeurs. Je vous souhaite, à vous et à votre équipe, bonne chance et plein succès pour tous les défis qui vous attendent ».

Enfin, Infantino conclut : «afin que vous puissiez créer et être témoin d’un héritage durable pour l’avenir du football en Algérie. En espérant vous revoir bientôt, je vous adresse, cher Président, mes meilleurs vœux de bonne santé, ainsi qu’à votre famille, vos amis et vos proches ».

Zefizef-Amara, la passation de consignes aura lieu cet après-midi

Par ailleurs, la passation de consignes entre Djahid Zefizef et son prédécesseur Charaf-Eddine Amara aura lieu cet après-midi. En effet, la commission de passation de consignes, mise en place par la commission électorale, a tenu hier sa première réunion de travail et de coordination.

La réunion a permis aux présents d’arrêter les bilans de la fédération du 31 décembre jusqu’au jour d’aujourd’hui. cela ne pourra que faciliter l’opération prévue pour cet après-midi. Jusqu’au moment où nous mettions sous presse, la FAF n’a pas encore communiqué la date de passation de consignes. Mais tout porte à croire que cette procédure devrait avoir lieu cet après-midi.