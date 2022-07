Élection de Chérif Rahmani au Panel des éminentes personnalités du MAEP

Le candidat de l’Algérie, Docteur Chérif Rahmani, a été élu, ce jeudi 28 juillet, à l’unanimité en qualité de membre du Panel des éminentes personnalités du Mécanisme africain d’évaluation par les pairs (MAEP). Et ce, sur proposition du Président de la République, Abdelmadjdid Tebboune.

En marge de la tenue du 2ᵉ Sommet extraordinaire des Chefs d’État et de Gouvernement du Mécanisme africain d’évaluation par les pairs (MAEP), tenu hier en visioconférence ; le candidat de l’Algérie, Chérif Rahmani, a été élu à l’unanimité en qualité de membre du Panel des éminentes personnalités du MAEP.

Ainsi, Docteur Chérif Rahmani remplacera à ce poste le Professeur Fatma Zohra Karadja dont le mandat est arrivé à terme. Son élection en qualité de membre du Panel des éminentes personnalités du MAEP assurera à l’Algérie une présence continue dans cet organe de l’Union Africaine (UA) chargé d’évaluer les réalisations des États membres du MAEP en matière de bonne gouvernance.

Retour sur le parcours politique de Chérif Rahmani

Né en 1945 à Aïn Oussara dans la wilaya de Djelfa, Chérif Rahmani fait partie de la première promotion des diplômés de l’École nationale d’administration (ENA). Il est Docteur d’État en aménagement du territoire, Professeur à l’Université de Poitiers et Professeur à l’ENA.

Au début de sa carrière professionnelle de politicien, il occupe plusieurs postes importants au sein du ministère de l’Intérieur, mais aussi à la Présidence de la République. En 1986 et en 1999, il est nommé, respectivement, wali de Tébessa et d’Alger.

Par la suite, Docteur Chérif Rahmani est installé en tant que ministre. Il occupe, entre autres, les postes de ministre de l’Équipement et de l’aménagement du territoire, ministre de l’Aménagement du territoire et de l’environnement. Et ministre de l’Industrie, de la Petite et Moyenne Entreprise et de la Promotion de l’Investissement.

Au cours de sa carrière, Docteur Rahmani est nommé ambassadeur des Déserts et des Terres arides (Convention des Nations unies pour la Lutte Contre la Désertification). Mais aussi Président de la Fondation des Déserts du Monde et membre de l’organisation internationale (Leaders pour la Paix).