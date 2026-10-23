Foie malade : l’élastographie par résonance magnétique, une alternative à la biopsie

Le foie est un organe qui ne se plaint presque jamais. Pendant des années, parfois des décennies, la graisse s’accumule, l’inflammation couve ou le tissu se cicatrise sans la moindre douleur. Quand la fatigue, la jaunisse ou un ventre gonflé finissent par alerter, la maladie a déjà bien avancé.

Repérer tôt la fibrose, la cicatrisation qui durcit peu à peu le tissu, change donc la prise en charge. Longtemps, seule la biopsie, avec son aiguille et ses risques, permettait de la mesurer. Aujourd’hui, l’élastographie par résonance magnétique (ERM) propose une alternative. Greffée sur une IRM classique, elle dresse la carte de la rigidité du foie en quelques minutes, sans incision ni prélèvement.

Inventée à la Mayo Clinic, l’ERM figure aujourd’hui parmi les examens non invasifs les plus performants pour détecter la fibrose, y compris chez les personnes en surpoids. Elle ne rend cependant aucun verdict à elle seule. Le médecin croise ensuite ses mesures avec les analyses de sang, l’examen clinique et l’histoire du patient, avant de décider de la suite.

Une IRM qui transforme des ondes en carte de rigidité du foie

Pour saisir le principe de l’élastographie par résonance magnétique, pensez à la façon dont on teste un fruit : une pression du doigt suffit à sentir s’il est tendre ou dur. L’ERM applique la même idée au foie, mais avec des ondes.

Un disque souple, sanglé sur le bas du thorax à hauteur de l’organe, reçoit par un tuyau des vibrations de basse fréquence, autour de 60 hertz, produites par un générateur installé hors de la salle. Elles traversent le tissu hépatique comme des rides à la surface d’une mare. L’appareil d’IRM filme la progression des ondes. Plus le tissu se raidit, plus elles filent vite. Un logiciel transforme alors les mouvements en une carte colorée, l’élastogramme, graduée en kilopascals (kPa). Chez des volontaires sains, la rigidité moyenne du foie avoisine 2,2 kPa : un organe très mou.

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La valeur grimpe quand la fibrose s’installe. Après une agression prolongée (virus, alcool, excès de graisse), le foie fabrique du tissu cicatriciel qui s’accumule et le raidit. Au stade avancé, la cirrhose, l’organe devient très dur et fonctionne mal. Mesurer la rigidité revient donc à lire l’avancée de la cicatrisation.

La technique ERM offre un atout de taille : elle explore une large part du foie, alors qu’une biopsie n’en prélève qu’un minuscule fragment, pas toujours représentatif. L’ERM compte aujourd’hui parmi les méthodes non invasives les plus précises pour repérer la fibrose.

Stéatose, hépatites, maladies auto-immunes : les patients concernés par l’ERM

L’ERM intervient d’abord quand une maladie du foie menace de laisser des cicatrices. La plus répandue, la stéatose hépatique d’origine métabolique (MASLD, ancien NAFLD), touche plus de 30 % de la population mondiale. D’autres affections justifient aussi la mesure :

l’ hépatite B ou C chronique ;

B ou C chronique ; les maladies auto-immunes du foie ;

du foie ; les maladies cholestatiques, qui gênent l’écoulement de la bile ;

une élévation inexpliquée des enzymes hépatiques ;

une suspicion de fibrose sans cause identifiée.

En première intention, les hépatologues recourent aux tests sanguins puis, au besoin, au FibroScan, un appareil portable qui mesure la rigidité du foie à travers la peau, moins cher et plus répandu. L’ERM prend le relais quand le FibroScan échoue, chez une personne en obésité sévère ou avec de l’ascite (du liquide dans l’abdomen), ou quand le doute persiste. L’IRM résiste mieux à l’obésité et à l’ascite, deux obstacles classiques pour les mesures par ultrasons.

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L’examen sert aussi à décider si une biopsie reste utile : un résultat rassurant l’évite parfois, car le geste invasif comporte ses propres risques. Il permet ensuite de suivre l’évolution de la rigidité au fil des mois. Deux patients atteints de la même maladie n’auront donc pas toujours le même calendrier.

Préparation et déroulement : une IRM indolore avec un disque vibrant sur le thorax

La préparation tient en peu de chose, mais elle varie d’un centre à l’autre. Beaucoup de services demandent de rester à jeun quatre à six heures avant l’examen, et la convocation précise la consigne exacte. Le patient prévient aussi l’équipe de tout élément lié à l’aimant de l’IRM :

ses médicaments habituels et ses antécédents médicaux ;

ses opérations passées ;

tout implant ou prothèse métallique, dont le stimulateur cardiaque ;

; une claustrophobie sévère.

Montres, bijoux et objets métalliques restent au vestiaire. Le patient s’allonge sur le dos, sur la table de l’IRM. Le technicien sangle le disque vibrant sur le côté droit du thorax, face au foie, puis lance les séquences. Il faut retenir son souffle entre 10 et 20 secondes, à plusieurs reprises. Les personnes qui peinent à bloquer leur respiration disposent, dans certains centres, de séquences plus courtes, voire réalisables en respiration libre.

Rien ne fait mal : ni aiguille, ni incision, ni prélèvement. L’équipe reste en contact avec le patient par interphone, et le moindre malaise se signale aussitôt. Les séquences d’élastographie occupent quelques minutes, ajoutées à une IRM du foie réalisée dans la même séance. Le compte rendu du radiologue parvient ensuite au médecin prescripteur, qui l’explique au patient en consultation.

Lecture des résultats : ce que la rigidité du foie révèle, et ce qu’elle laisse dans l’ombre

Le compte rendu livre une valeur en kilopascals, accompagnée de la carte colorée. Chez les personnes atteintes de MASLD, une analyse qui regroupe huit cohortes internationales et 798 patients a proposé des seuils : environ 3,1 kPa pour une fibrose significative, 3,5 pour une fibrose avancée et 4,5 pour une cirrhose. L’ERM détecte la fibrose avancée avec une sensibilité de 87 % et une spécificité de 88 %.

La rigidité ne dit pas tout. Une inflammation active ou un taux élevé de gamma-GT font parfois surestimer une fibrose débutante. Un excès de fer dans le foie affaiblit le signal et fait échouer la mesure dans quelques cas, tandis qu’une congestion du foie liée à une insuffisance cardiaque durcit aussi le tissu. Inversement, une valeur basse n’écarte ni une stéatose ni une autre maladie.

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Le médecin confronte donc le chiffre aux bilans sanguins, aux tests de la fonction hépatique, aux symptômes, à l’examen physique et aux autres images. L’AASLD recommande d’associer à l’ERM tests sanguins et examens d’imagerie. Selon la maladie, l’examen se répète à intervalles réguliers pour suivre la rigidité. Une valeur stable rassure ; une hausse invite à revoir la stratégie. Traitement et hygiène de vie aident à freiner la progression de la fibrose, d’où l’intérêt de la chercher tôt.