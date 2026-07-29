Qui est Elaine Mokhtefi ? L’Américaine de 98 ans qui vient d’obtenir la nationalité algérienne

À près d’un siècle de vie, elle devient Algérienne ! Elaine Klein (98 ans), originaire des États-Unis, s’est vue accorder la nationalité algérienne par décret présidentiel. Un événement rare et symbolique à découvrir sans attendre.

Selon les termes du texte officiel, un décret présidentiel daté du 23 juillet 2026 accorde la nationalité algérienne à Elaine Klein. Née le 10 décembre 1928 à New York, l’Américaine de 98 ans est ainsi naturalisée conformément aux dispositions du code de la nationalité (ordonnance n° 70-86 modifiée).

“Par décret présidentiel du 8 Safar 1448 correspondant au 23 juillet 2026, est naturalisée algérienne dans les conditions prévues par les articles 11 (alinéa 1er) et 12 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970, modifiée et complétée, portant code de la nationalité algérienne, la dénommée Elaine Klein, née le 10 décembre 1928 à New York (Etats-Unis d’Amérique)”, lit-on dans le décret.

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Elaine Klein obtient la nationalité algérienne à l’âge de 98 ans

Connu également sous le nom d’Elaine Mokhtefi, la figure d’Elaine Klein reste indissociable de la lutte anticolonialiste mondiale et du soutien indéfectible à la révolution algérienne. Née à New York en 1928 au sein d’une famille de confession juive, c’est à Paris, où elle s’installe en 1952, qu’elle prend conscience du combat du peuple algérien pour son indépendance.

Journaliste, interprète et militante engagée contre le colonialisme et le racisme, elle s’est pleinement investie dans le soutien à la révolution algérienne.

Son parcours l’a amenée à côtoyer de grandes figures : proche de Frantz Fanon, rencontré en 1958 lors de la Conférence des peuples africains à Accra, elle a également collaboré dès 1960 avec le diplomate Mohamed Sahnoun au sein du bureau new-yorkais du GPRA (Gouvernement provisoire de la République algérienne).

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Ancienne de l’APS et épouse de révolutionnaire : le parcours unique d’Elaine Mokhtefi

Elle a notamment joué un rôle actif dans l’organisation du premier Festival culturel panafricain de 1969. Trois ans plus tard, en 1972, elle épouse le moudjahid et écrivain Mokhtar Mokhtefi, avant de quitter définitivement l’Algérie en 1974.

En 2018, Elaine Klein Mokhtefi a consigné ses souvenirs dans un livre autobiographique intitulé « Alger, capitale du Tiers-Monde : combattants de la liberté, révolutionnaires, Black Panthers ».

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