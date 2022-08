Élaboration prochaine du projet de loi régissant le statut de l’artiste

La ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, a procédé, ce jeudi 11 août, à l’installation de la Commission nationale chargée de l’élaboration du projet de loi relatif au statut de l’artiste.

En marge de la cérémonie d’installation des membres de la Commission ce jeudi à Alger, la ministre de la Culture, Soraya Mouloudji, a mis la lumière sur « l’attention qu’accordent l’État et le Président Tebboune à la condition de l’artiste en Algérie ».

Notamment, poursuit-elle, « à travers la mobilisation de l’arsenal juridique et des moyens matériels et humains nécessaires pour améliorer la performance de cette catégorie professionnelle et créative de la société ».

Concernant l’élaboration de ce projet de loi, la ministre de la Culture a expliqué que l’opération s’organisera en deux phases. D’abord, une première phase qui durera trois (3) mois et qui sera confiée au CNAL. Au cours de cette phase, il sera question d’effectuer de larges consultations auprès des acteurs du domaine artistique. Et ce, au niveau national.

Ensuite, il sera question de présenter les conclusions des travaux du CNAL au cours de la deuxième phase. Soit les propositions et les recommandations issues des ateliers régionaux. Dans le but de les soumettre à la Commission nationale chargée de l’élaboration du projet de loi sur le statut de l’artiste.

Culture : qui sont les membres de cette Commission ?

La Ministre de la Culture a procédé à l’installation d’une Commission composée de sept (7) membres, présidés par Missoum Laroussi et chargés d’élaborer le projet de loi régissant le statut de l’artiste.

Ainsi, la Commission compte l’académicien, critique littéraire et président du Conseil national des arts et des lettres (CNAL), Abdelmalek Mourtadh. Ainsi que la chargée de la gestion de la direction des affaires juridiques au ministère de la Culture et des Arts, Karima Chalal.

Elle compte également la représentante du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Benkerira Hizia. L’artiste et président de l’Agence algérienne du rayonnement culturel (AARC), Abdelkader Bendaâmache. Mais aussi la juriste et membre du CNAL, Djazia Fergani et le juriste, Rahal Benomar.