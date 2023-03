El Oued : La GN fait tomber un réseau international de trafic de véhicules

Selon un communiqué du Commandement de la Gendarmerie nationale, la section de recherches d’El Oued a réussi à démanteler un réseau international organisé. Celui-ci est spécialisé dans le trafic de véhicules et la falsification de leurs documents d’identification. Et ce, pour introduire illégalement ces véhicules sur le territoire national, ajoute le même communiqué.

À en croire les révélations du communiqué, « les investigations ont porté sur les faux dossiers de base de 46 véhicules de différents types pour le compte d’une société écran ». Dans le détail, l’enquête menée a dévoilé la complicité de 9 employés. On précisera que les mis en cause sont des employés au niveau des bureaux de la carte grise. Cela dans 4 communes de la wilaya susmentionnée.

À eux s’ajoutent, un ancien expert des mines. Ainsi qu’un membre du personnel d’une société privée de contrôle technique. En somme, plus de 13 personnes ont pris part à cette affaire. Dans le détail, les services responsables ont fait état de 17 personnes arrêtées, dont deux femmes. Sachant que l’opération menée a également permis la saisie de 17 véhicules.

Les membres du réseau sont poursuivis pour trafic international de voitures

D’après les révélations du communiqué, les accusés devront faire face à plusieurs chefs d’accusation. Notamment, le trafic international de véhicules et le blanchiment d’argent. Ainsi que l’immatriculation de moyens de transport en infraction à la réglementation, faux et usage de faux et fausses attestations. Dans le même sillage, les services responsables ont précisé que « la récupération des véhicules incriminés et l’arrestation des suspects se poursuivent ».