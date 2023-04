Hautement appréciée par les Algériens, la préparation traditionnelle à base de semoule « chamia » ou « qalb elouz » est un mets qui n’est jamais absent des tables du Ramadan. Et si elle est préparée et vendue un peu partout dans le pays, c’est celle de la région de Boufarik qui remporte le plus de succès nationalement.

À LIRE AUSSI : Il vendait de la Zlabia, un spéculateur d’huile écope de 7 ans de prison à Oued Souf

Certains n’hésitent pas à faire voyager les plats de qalb elouz d’une wilaya à l’autre pour commercer, et bien souvent, les conditions d’hygiène lors du transport ne sont pas au rendez-vous. C’est exactement ce qui s’est passé sur une ligne transportant des voyageurs de la capitale à El Oued, où les services de la gendarmerie sont tombés sur une curieuse cargaison cachée.

Des plateaux de « qalb elouz » embarqués dans un bus faisant Alger-El Oued

Lors d’une inspection de routine, une brigade de la Gendarmerie de la commune de Tagzout à El Oued est tombée sur une cargaison de « qalb elouz » cachée. En effet, plusieurs dizaines de plateaux prêts à servir, enveloppés dans du cellophane et entreposés dans la soute du véhicule.

À LIRE AUSSI : Lait subventionné : arrestation d’un distributeur pour spéculation à Blida

Au total, les autorités ont mis la main sur plus de 380 kg qalb elouz (plus de 3 000 morceaux) entreposés dans des conditions plus que discutables. Le stock était destiné à la revente et constituait un danger pour le consommateur.

Les responsables ont été arrêtés et plusieurs chefs d’accusation seront retenus contre eux lors de leur passage devant la justice. Ces derniers seront ainsi jugés pour exercice d’activité commerciale sans registre de commerce, défaut de facturation, mais également pour non-respect des mesures d’hygiène et de prévention sanitaire lors du transport.

À LIRE AUSSI : Spéculation sur l’huile de table : 4 induvidus lourdement condamnés à Oran