El Otmani : « Le Maroc est toujours prêt à rouvrir les frontières avec l’Algérie »

Le Premier ministre marocain Saad Eddine El Otmani s’est exprimé, samedi sur la question de la réouverture des frontières avec l’Algérie et les évènements de Guerguerate.

Dans un entretien accordé à la chaine saoudienne « Asharq », le ministre marocain a indiqué que la normalisation des relations entre son pays et Israël, et les derniers évènements de Guerguerate, n’ont pas pour but de « nuire à l’Algérie ».

Concernant les derniers événements au Sahara Occidental, Saad Eddine El Otmani a affirmé qu’il « n’y a rien de ce que fait le Maroc, pour confirmer sa souveraineté sur son Sahara, sur le plan politique, diplomatique ou même militaire, qui pourra nuire au pays voisin l’Algérie ».

Dans ce sens, le ministre a indiqué que le roi a appelé à maintes reprises nos frères algériens pour l’ouverture d’un dialogue serein, pour poser toutes les questions de divergences, afin de les solutionner ».

Concernant la question des frontières entre les deux pays, le premier ministre marocain a souligné que « le Maroc reste toujours prêt à la réouverture des frontières, sans aucune contrepartie, et quand nos frères algériens seront prêts eux aussi ».