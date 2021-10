El-Harrach – Aéroport d’Alger : bientôt une nouvelle ligne du métro ?

Après la récente annonce portant sur la reprise des activités du Métro d’Alger ce jeudi 07 octobre, le directeur général de l’Entreprise du Métro d’Alger (EMA), Ali Arezki, a révélé aujourd’hui, que le projet d’extension du métro sera réceptionné sur sa ligne reliant la gare d’El Harrach et l’aéroport Houari Boumediene, au cours du premier trimestre 2026.

En effet, Ali Arezki a révélé que ledit projet, qui va s’étendre de la gare d’El Harrach vers l’aéroport Houari Boumediene en passant par Bab Ezzouar, sur une distance de 9,5 kilomètres, sera réalisé en deux phases, a fait savoir l’APS.

Il a ajouté qu’il s’attend à l’achèvement de la première phase liée aux travaux de génie civil en 2024, tandis qu la deuxième phase liée à l’achèvement du système global (équipements et préparations) se terminera au premier trimestre de l’année 2026.

Le même directeur a souligné que le système global, qui comprend tous les équipements nécessaires du métro, tels que les équipements électriques, le système de ventilation, le système de billetterie et les tiroirs automatiques, sera entièrement mis en œuvre et pour la première fois par l’entreprise publique « Cosider » et avec des compétences algériennes.

Sur ce, l’Algérie pourra se passer progressivement des » aides étrangères » pour mettre en place ce système globale, a confirmé le directeur général à l’APS.

Aissa Bekkai appelle à respecter les délais

Par ailleurs, le ministre des Transports Aissa Bekkai a souligné que ledit projet sera réalisé par des » mains algériennes compétentes « , confirmant le soutien financier et technique de son secteur à de tels projets qui contribuent à supprimer les embouteillages dans la capitale.

Ainsi, le même responsable a mis l’accent sur la nécessité de respecter les délais de réalisation, appelant à un travail continu pour éviter les retards.

Il convient également d’indiquer que le ministère des Transports a annoncé hier la reprise du trafic du Métro d’Alger, qui a été suspendu pendant 18 mois en raison de la pandémie.