El Djazair Beauty, 1er salon international de la beauté en Algérie

Une grande première en Algérie ! Du 26 au 28 mai prochains, se tiendra, à l’École supérieure d’hôtellerie et de restauration (Aïn El Benian, Alger), la 1re édition du Salon international de la beauté et du bien-être, El Djazair Beauty.

Organisé par la société Indigo Audiovisuel & Media, le salon El Djazair Beauty organisera le long de ces trois jours des conférences, des exhibitions, des ateliers et des rencontres autour des thèmes de la cosmétologie, des produits capillaires, du matériel esthétique et des compléments alimentaires.

L’évènement rassemblera des fabricants, des fournisseurs et des acheteurs de produits de beauté et de soins. L’expo-vente aspire à devenir un rendez-vous annuel incontournable pour l’industrie algérienne et mondiale de la beauté. El Djazair Beauty met l’accent sur le partage du savoir-faire en matière de nouveaux produits et de nouvelles technologies dans le domaine de la beauté.

El Djazair Beauty offre aux professionnels des produits de beauté l’opportunité de toucher un large public. Sa campagne marketing intègre les dernières innovations susceptibles de faire émerger les marques et les entreprises. Le salon propose une visibilité transversale sur l’ensemble de ses canaux de communication ainsi qu’une campagne marketing qui s’étale sur six mois.

Les objectifs du salon El Djazair Beauty

Au-delà des considérations commerciales, la 1re édition de l’expo-vente El Djazair Beaauty s’est fixé huit objectifs essentiels :

Développer son réseau de prospects et optimiser la promotion de sa marque. Ouvrir les portes de la beauté et du soin corporel au grand public et aux professionnels. Organiser des rencontres entre les professionnels et les opérateurs du secteur de la beauté. Faire découvrir des techniques novatrices et des ingrédients nouveaux. Développer un portefeuille client au niveau national et international. Établir aux professionnels algériens et étrangers du secteur une plateforme pour créer de nouvelles opportunités de commerce et de partenariat. Renforcer et encourager le partage entre les participants des différents pays. Promouvoir les services et les produits liés au monde de la beauté et de l’esthétique.

Domaines couverts et activités associées

Cosmétologie : beauté et soins personnels, maquillage, parfumerie, soins du visage, hygiène buccale, hygiène corporelle, produits capillaires, produits solaires, produits d’onglerie, matière première pour fabrication de cosmétiques.

Parapharmacie : phytothérapie, aromathérapie, compléments alimentaires, hygiène intime, dermocosmétique, podologie, produits de traitement capillaire.