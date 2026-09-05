El Bayadh : La Protection civile repêche le corps sans vie du petit Ayoub

Après quatre jours de recherches ininterrompues et une mobilisation sans relâche, les services de la Protection civile ont annoncé, ce samedi soir, la découverte et le repêchage du corps sans vie du jeune Ayoub, tombé au fond d’un puits artésien asséché.

Dans un communiqué officiel, la Protection civile a indiqué avoir déployé, en étroite coordination avec les autorités locales, divers corps constitués et des intervenants privés, l’ensemble des moyens humains et matériels nécessaires pour mener à bien cette opération de sauvetage.

Des efforts colossaux qui se sont malheureusement conclus par la douloureuse extraction de la dépouille de l’enfant.

À la suite de ce drame, la Direction générale de la Protection civile a présenté ses sincères condoléances à la famille du défunt, leur souhaitant force et résignation dans cette épreuve.

Une mobilisation nationale qui s’achève dans le deuil

Le drame a débuté mercredi dernier lorsque le jeune Ayoub, âgé de 10 ans, a basculé dans ce puits étroit et asséché, dans la commune de Ghassoul (wilaya d’El Bayadh).

Dépêchées immédiatement sur les lieux aux côtés des autorités locales, les équipes spécialisées de la Protection civile ont engagé une course contre la montre.

Durant quatre jours, l’opinion publique algérienne a suivi minute par minute l’évolution des opérations, retenue dans un élan de solidarité et d’angoisse collective, avec l’espoir d’un dénouement heureux.

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L’issue fatale confirmée ce samedi vient sceller un drame national, plongeant dans le deuil l’ensemble des citoyens qui ont suivi de près cette éprouvante opération de secours.

Chlef : Un jeune de 25 ans secouru sain et sauf d’un puits de 13 m

Alors que toute l’attention de la nation était rivée sur le drame qui se jouait à El Bayadh, une autre intervention périlleuse a failli tourner au drame dans la wilaya de Chlef, rappelant une fois de plus la dangerosité extrême de ces cavités non sécurisées.

À Bir El Safsaf, dans la commune de Oued Fodda, l’élan de compassion d’un jeune homme de 25 ans a failli lui coûter la vie.

En tentant de secourir une chèvre tombée au fond d’un puits, le jeune secoureur s’est retrouvé à son tour piégé à près de 13 mètres de profondeur.

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Alerte donnée aux alentours de 20h30, les équipes spécialisées de la Protection civile sont rapidement intervenues sur les lieux.

Grâce à une manœuvre d’extraction maîtrisée, les secouristes ont réussi l’exploit d’extirper le jeune homme sain et sauf du gouffre, ainsi que l’animal.