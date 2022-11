El Bayadh : arrestation de 2 individus pour escroquerie et sorcellerie

Si certains crimes paraissent « habituels » et dont les faits ne surprennent pas trop, d’autres sortent de l’ordinaire. C’est le cas de cas histoires de sorcellerie, et des personnes qui sont appréhendées dans le cadre de ces activités.

Cette fois-ci c’est à El bayadh, que les autorités ont arrêté deux personnes qui tenter d’alpaguer une jeune femme dans la rue, ayant pour objectif de lui voler ses bijoux. Elle a donc averti les autorités qui les ont arrêtés puis transférés au siège de la sécurité urbaine afin d’approfondir l’enquête.

Les deux suspects sont un homme et une femme, âgés respectivement de 34 et 44 ans. Ils sont donc suspectés d’escroquerie par le biais de l’utilisation de sorcellerie. Au cours de l’enquête, les autorités ont fait le lien entre les deux escrocs et d’autres affaires dont les éléments coïncident.

Ils les ont donc présentés aux autres victimes qui les ont bel et bien identifiés.

De ce fait, les deux criminels ont du répondre de leurs actes devant les autorités compétentes qui ont exigé leurs placement en détention.

Blida : une femme appréhendée pour arnaque et sorcellerie et arnaque

Il y a une vingtaine de jour, c’était la wilaya de Blida qui a dû faire face à une telle affaire.

En effet, la BRB avait réussi à arreter une femme qui escroquer grâce à une ruse bien ficelée : elle prétendait pouvoir faire des rituels magiques et de la sorcellerie grâce à des dons qui lui permettaient de voir l’avenir.

Selon le média arabophone El Bilad, elle avait plusieurs complices qui ont eux aussi été arrêtés par les autorités compétentes suite à une enquête.

Dans le cadre de cette même enquéte, une perquisition a été effectuée. Elle a donné lieu à la saisie de 669 000 dinars, 2 100 euros, plusieurs stupéfiants et 177 gélules contenant des substances psychotropes. De plus, plusieurs outils utilisés pour la pratique de la sorcellerie ont eux aussi été retrouvés sur place.

Cette affaire s’est soldée par l’arrestation de trois personnes, en plus de la principale concernées.