Une agression survenue durant la permanence nocturne a visé l’ensemble du personnel de la Polyclinique Moudjahid Lazgham Mohamed Ben Ahmed, provoquant d’importants dégâts matériels et un vif choc psychologique.

La Coordination nationale des médecins a dénoncé ce samedi, dans un communiqué, une « agression lâche et odieuse » commise la veille au soir contre l’équipe de garde de la Polyclinique Moudjahid Lazgham Mohamed Ben Ahmed, située dans la wilaya d’El Bayadh.

L’incident a ciblé les personnels médical, paramédical, technique ainsi que les agents de soutien, alors qu’ils assuraient le service de permanence.

Selon les éléments rapportés, l’auteur des faits, agissant dans un état d’hystérie sous l’effet de substances hallucinogènes, s’en est pris aux membres de l’équipe soignante tout en dégradant et détruisant des biens et du matériel médical.

Indignation et appel à un renforcement de la sécurité

Dans son communiqué, la Coordination a fait part de sa « profonde préoccupation et son indignation » face à cet acte qui a engendré des conséquences morales et psychologiques marquées sur les travailleurs présents, en plus des dommages matériels. L’organisation a réitéré sa « pleine et inconditionnelle solidarité et son soutien total » envers l’ensemble du personnel touché.

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Elle a également exhorté les autorités de tutelle ainsi que les instances sécuritaires et judiciaires à prononcer les peines les plus sévères à l’encontre du mis en cause et à garantir une sécurisation continue des établissements hospitaliers et polycliniques, en particulier lors des gardes de nuit.

Déplacement des autorités locales et menace de poursuites

Dès la survenue des faits, le directeur de la santé et de la population (DSP) de la wilaya, Belaïd Meziane, s’est déplacé sur place pour évaluer la situation et prendre des nouvelles de l’équipe de garde. D’après un communiqué de la direction de la santé, les soignants se trouvaient dans un état de panique, leur moral et leur équilibre psychologique ayant été fortement éprouvés.

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Accompagné des services de la Gendarmerie nationale territorialement compétents et du président de l’Assemblée populaire communale (APC) de Kaf El Ahmar, le responsable a pu mesurer l’étendue des dégradations.

Il a indiqué que la direction se réservait le droit d’engager des actions en justice contre toute personne portant atteinte au bon déroulement du travail et au fonctionnement des structures de santé.